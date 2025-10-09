Família McCann acusa polonesa que fingiu ser Maddie de assédio. "Abalada"

© Instagram / Julia Wandelt

A jovem polonesa Julia Wandelt, de 24 anos, que ganhou notoriedade ao afirmar ser Madeleine McCann, a menina britânica desaparecida em 2007 na Praia da Luz, Algarve, começou a ser julgada nesta semana em Leicester, no Reino Unido. Ela é acusada de perseguição e assédio contra os pais da criança, Kate e Gerry McCann.

Durante as audiências, realizadas na segunda (6) e na quarta-feira (8), o casal prestou depoimento protegido por uma tela azul, em respeito à sua privacidade. Segundo a BBC, o relato dos dois emocionou o tribunal.

Kate McCann afirmou que o assédio se prolongou por anos e provocou graves crises de ansiedade. “O nível de estresse e de angústia aumentou com o tempo. Só me senti realmente mais tranquila depois que ela foi presa”, disse, referindo-se à detenção de Julia em fevereiro deste ano.

De acordo com o depoimento, a jovem começou a entrar em contato com a família há cerca de três anos, enviando mensagens, e-mails e fazendo ligações anônimas. A insistência foi tamanha que, em dezembro de 2024, Julia chegou a ir até a casa dos McCann, acompanhada de Karen Spragg, também acusada de perseguição.

Gerry McCann contou que, naquela noite, as duas mulheres bateram repetidamente à porta da residência e gritaram por mais de dez minutos, mesmo depois de terem sido confrontadas. “Foi um momento de muito medo para Kate, ela ficou abalada e assustada”, relatou o pai de Madeleine.

A situação chegou ao limite quando Julia tentou fazer contato com Amelie McCann, irmã gêmea de Madeleine, o que levou o casal a acionar a polícia.

Durante a sessão de quarta-feira, Julia chorou e gritou no tribunal: “Por que vocês estão fazendo isso comigo?”, antes de ser retirada da sala pelos policiais.

Na audiência anterior, o promotor Michael Duck KC já havia deixado claro que a jovem não é Madeleine McCann, descrevendo-a como “emocionalmente manipuladora” e responsável por uma “campanha obsessiva e perturbadora” contra a família.

O julgamento será retomado nesta quinta-feira (9), com o depoimento dos irmãos de Madeleine, Sean e Amelie McCann.

Madeleine desapareceu em maio de 2007, aos três anos, enquanto dormia em um apartamento de um resort na Praia da Luz, em Portugal, enquanto os pais jantavam nas proximidades. O caso, que se tornou um dos mais famosos do mundo, continua sem solução.

Em 2023, o alemão Christian Brückner foi apontado pelo Ministério Público português como principal suspeito do desaparecimento, mas nunca foi formalmente acusado por falta de provas.





