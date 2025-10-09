Notícias ao Minuto
Israelenses e palestinos celebram acordo, mas ataques em Gaza continuam

Mesmo após o acordo de paz anunciado por Donald Trump, novos ataques aéreos atingiram Gaza nesta quinta-feira (9). Palestinos e israelenses saíram às ruas para celebrar o cessar-fogo, enquanto Israel alertou moradores a não retornarem ao norte do território

09/10/2025 09:00 ‧ há 9 minutos por Notícias ao Minuto

Mundo

Oriente Médio

Apesar do anúncio do cessar-fogo feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Faixa de Gaza continua sendo alvo de intensos bombardeios aéreos. Mesmo assim, palestinos e israelenses foram às ruas nesta quinta-feira (9) para celebrar o acordo de paz.

 

“Graças a Deus pelo cessar-fogo, pelo fim do derramamento de sangue”, disse Abdul Majeed Abd Rabbo, morador de Khan Younis, no sul de Gaza, à agência Reuters. “Não sou o único feliz. Toda Gaza está feliz, todo o povo árabe, todo o mundo está feliz com o fim das mortes.”

Outro morador, Khaled Shaat, destacou que os palestinos aguardavam esse momento “há muito tempo”. “Depois de dois anos de mortes e destruição, este é um dia histórico para nós”, afirmou.

Em Tel Aviv, na chamada Praça dos Reféns, familiares de israelenses sequestrados pelo Hamas também se emocionaram com o anúncio. “Não consigo respirar, é uma loucura”, disse, chorando, Einav Zaugauker, mãe de Matan Zangauker, capturado em 7 de outubro de 2023. “Quando ele voltar, só quero abraçá-lo e dizer que o amo.”

O israelense Omer Shem Tov também comemorou: “Não há palavras para descrever o que estou sentindo.”

Mesmo com as celebrações, a Defesa Civil de Gaza relatou novas explosões e ataques israelenses no norte do território após o anúncio do acordo. “Há bombardeios intensos sobre a cidade de Gaza”, afirmou o porta-voz Mohammed Al-Mughayyir.

O Exército de Israel, por sua vez, alertou a população para não retornar ao norte da Faixa, classificando a área como “zona de combate perigosa”. “Para a própria segurança, evitem aproximar-se das forças israelenses até novas instruções”, disse o porta-voz militar Avichay Adraee, em publicação na rede X (antigo Twitter).

De acordo com a Reuters, o acordo mediado pelos Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia deve ser assinado oficialmente ao meio-dia (8h no horário de Brasília), e o cessar-fogo entrará em vigor logo em seguida. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o governo se reunirá às 13h (horário de Brasília) para ratificar o plano e prometeu trazer “todos os reféns de volta para casa”.

O cessar-fogo foi firmado exatamente um dia após o segundo aniversário do ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra. O plano de paz de 20 pontos proposto por Trump prevê a libertação de reféns, a retirada parcial das tropas israelenses e o início das negociações para uma solução duradoura.

Líderes mundiais celebram acordo de paz entre Israel e Hamas

Líderes mundiais celebram acordo de paz entre Israel e Hamas

Anunciado por Donald Trump, o pacto prevê a libertação de reféns e a retirada parcial das tropas israelenses da Faixa de Gaza após dois anos de guerra. Líderes de vários países elogiaram o plano e destacaram o avanço histórico rumo a uma paz duradoura no Oriente Médio

Notícias ao Minuto | 06:40 - 09/10/2025

