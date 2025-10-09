Brasileiro é condenado a 10 anos por tentativa de matar Cristina Kirchner

© Getty

Os responsáveis pela tentativa de assassinato da ex-presidente argentina Cristina Kirchner, em 2022, foram condenados nesta quarta-feira (8) a 10 e 8 anos de prisão, respectivamente.

Fernando Sabag Montiel, de 38 anos, brasileiro nascido em Itanhaém (SP) e radicado na Argentina desde a infância, foi apontado como o autor do disparo que falhou a poucos centímetros do rosto de Kirchner. Ele recebeu 10 anos de prisão, somados a outros quatro que já cumpria por uma condenação anterior. Sua então namorada, Brenda Uliarte, de 26, foi sentenciada a 8 anos de prisão por envolvimento no atentado.

O ataque, ocorrido quando Kirchner era vice-presidente, provocou uma onda de manifestações em todo o país, reunindo dezenas de milhares de pessoas em Buenos Aires em defesa da líder peronista.

Cristina Kirchner é uma das figuras mais influentes da política argentina nas últimas duas décadas. Ela presidiu o país entre 2007 e 2015 e foi vice-presidente no governo de Alberto Fernández, de 2019 a 2023.

Atualmente, a ex-presidente enfrenta outro processo judicial. Em junho, a Suprema Corte da Argentina confirmou sua condenação a seis anos de prisão e inelegibilidade perpétua por corrupção em contratos públicos durante seus mandatos.

O caso envolve a licitação de obras viárias na província de Santa Cruz, base política da família Kirchner. O atual presidente, Javier Milei, celebrou a decisão nas redes sociais com uma mensagem curta: “Justiça. Fim.”

Kirchner nega todas as acusações e afirma ser alvo de perseguição política e judicial para impedir seu retorno à vida pública. Seus advogados informaram que ela pediu para cumprir a pena em prisão domiciliar enquanto recorre ao Tribunal Penal Internacional (TPI).





