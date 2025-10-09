Notícias ao Minuto
Procurar

Brasileiro é condenado a 10 anos por tentativa de matar Cristina Kirchner

Fernando Sabag Montiel, nascido em Itanhaém (SP), foi sentenciado na Argentina por tentar atirar contra a ex-presidente Cristina Kirchner em 2022. O disparo falhou a poucos centímetros do rosto dela. Sua ex-namorada, Brenda Uliarte, também foi condenada a oito anos de prisão

Brasileiro é condenado a 10 anos por tentativa de matar Cristina Kirchner

© Getty

Notícias ao Minuto
09/10/2025 07:05 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Argentina

Os responsáveis pela tentativa de assassinato da ex-presidente argentina Cristina Kirchner, em 2022, foram condenados nesta quarta-feira (8) a 10 e 8 anos de prisão, respectivamente.

 

Fernando Sabag Montiel, de 38 anos, brasileiro nascido em Itanhaém (SP) e radicado na Argentina desde a infância, foi apontado como o autor do disparo que falhou a poucos centímetros do rosto de Kirchner. Ele recebeu 10 anos de prisão, somados a outros quatro que já cumpria por uma condenação anterior. Sua então namorada, Brenda Uliarte, de 26, foi sentenciada a 8 anos de prisão por envolvimento no atentado.

O ataque, ocorrido quando Kirchner era vice-presidente, provocou uma onda de manifestações em todo o país, reunindo dezenas de milhares de pessoas em Buenos Aires em defesa da líder peronista.

Cristina Kirchner é uma das figuras mais influentes da política argentina nas últimas duas décadas. Ela presidiu o país entre 2007 e 2015 e foi vice-presidente no governo de Alberto Fernández, de 2019 a 2023.

Atualmente, a ex-presidente enfrenta outro processo judicial. Em junho, a Suprema Corte da Argentina confirmou sua condenação a seis anos de prisão e inelegibilidade perpétua por corrupção em contratos públicos durante seus mandatos.

O caso envolve a licitação de obras viárias na província de Santa Cruz, base política da família Kirchner. O atual presidente, Javier Milei, celebrou a decisão nas redes sociais com uma mensagem curta: “Justiça. Fim.”

Kirchner nega todas as acusações e afirma ser alvo de perseguição política e judicial para impedir seu retorno à vida pública. Seus advogados informaram que ela pediu para cumprir a pena em prisão domiciliar enquanto recorre ao Tribunal Penal Internacional (TPI).
 
 
 

Família McCann acusa polonesa que fingiu ser Maddie de assédio.

Família McCann acusa polonesa que fingiu ser Maddie de assédio. "Abalada"

A polonesa Julia Wandelt, de 24 anos, é acusada de assediar e perseguir Kate e Gerry McCann durante três anos, após alegar falsamente ser a filha desaparecida do casal em 2007, na Praia da Luz, em Portugal

Notícias ao Minuto | 06:20 - 09/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

economia

PIS-PASEP

Governo paga lote extra do PIS/Pasep no dia 15; veja quem recebe

2

politica

NIKOLAS-FERREIRA

Nikolas Ferreira erra voto em MP e é acusado de agir pró-governo Lula

3

fama

Virgina Fonseca,VINÍCIUS-JÚNIOR

Virginia Fonseca publica mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

4

fama

Emergência

Desabamento em restaurante de Fogaça deixa feridos; funcionária morreu

5

fama

Arturo Gatti Jr

“Vá em paz”: filho de Ivete Sangalo se despede do amigo de 17 anos

6

fama

Justin Bieber

Mãe diz estar rezando pela “cura” de Justin Bieber e cantor reage

7

tech

SpaceX

Astronauta registra da órbita “trem” de satélites Starlink da SpaceX

8

fama

VIRGÍNIA-FONSECA

Vini Jr. fala sobre fim com Virginia Fonseca: “Falhei e a decepcionei”

9

lifestyle

Banana

Podemos comer bananas com "manchas"? Saiba o que dizem os especialistas

10

brasil

Bahia

Artista baiano César Romero morre aos 74 anos após engasgar em casa