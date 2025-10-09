Marco Rubio ligou para ministro das Relações Exteriores nesta quarta (8), diz Lula

© Getty

(FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) disse nesta quinta-feira (9) que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ligou para o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) nesta quarta-feira (8) para dar continuidade às tratativas entre os dois governos.

O presidente também comentou o telefonema que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que também ficou surpreso com a conversa que "parecia impossível". "Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com outro."

"Eu disse que precisava retirar a taxação dos produtos brasileiros, que ele tinha sido mal informado. Agora começa outro momento. Ainda ontem, a pessoa que ele indicou, que é o secretário de Estado Marco Rubio, ligou para o meu ministro Mauro Vieira. Talvez a conversa comece a partir de agora", disse em entrevista para a rádio Piatã da Bahia.

O secretário de Estado foi designado por Trump para dar sequência às tratativas com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Fernando Haddad (Fazenda).

Como mostrou a Folha de S.Paulo, uma ala do governo Lula e lideranças do setor privado receberam com preocupação a indicação do secretário de Estado, Marco Rubio, como o responsável por negociar o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos contra o Brasil.

O chefe da diplomacia americana é considerado alguém com forte viés ideológico e que faz oposição ferrenha à esquerda latino-americana, principalmente aos regimes da Venezuela e de Cuba.

Sua escalação também pode indicar, segundo interlocutores, que os americanos tentarão colocar na mesa de negociação temas de alta sensibilidade política, como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ações de regulação de redes sociais que os EUA veem como censura.

Apesar dessa avaliação, auxiliares de Lula diretamente envolvidos nas conversas em curso com Washington apostam que prevalecerá o pragmatismo de Donald Trump e que Rubio cumprirá a orientação que receber da Casa Branca.

Uma pessoa com conhecimento das tratativas destaca que Rubio é um profissional da política e que ele já teve relação com diferentes interlocutores brasileiros, inclusive com o ministro Mauro Vieira -o atual chanceler era embaixador em Washington quando o americano exercia mandato no Senado.

Neste ano, com a crise bilateral já instalada, Rubio e Vieira tiveram uma reunião no fim de julho, em um escritório de advocacia em Washington. Depois, se falaram ao menos em duas ocasiões por mensagem.