Putin admite que defesa aérea russa derrubou avião da Embraer

Vladimir Putin admitiu que a defesa aérea russa foi responsável pelos danos que causaram a queda do avião da Azerbaijan Airlines, que matou 38 pessoas no Natal de 2024. O presidente prometeu indenizações às famílias e ao Azerbaijão, mas afirmou que os destroços vieram de mísseis que interceptavam drones ucranianos

Folhapress
09/10/2025 12:45 ‧ há 18 minutos por Folhapress

Mundo

Rússia

(FOLHAPRESS) - O presidente Vladimir Putin admitiu pela primeira vez que a defesa aérea da Rússia foi responsável pelos danos que levaram à queda de um avião Embraer E-190 da Azerbaijan Airlines, que matou 38 pessoas no Natal do ano passado. Ele prometeu indenizar os parentes das vítimas e o Estado azeri.

 

Em encontro com o colega Ilham Aliyev nesta quinta-feira (9), o russo contudo negou que a aeronave tenha sido atingida por munição russa ao se aproximar do pouso em Grozni, na Tchetchênia, vindo de Baku.

Segundo o russo, dois mísseis interceptaram drones ucranianos que atacavam a área, cujos destroços por sua vez danificaram o E-190.

"Claro, tudo o que for necessário em termos de compensações nesses casos trágicos será feito pelo lado russo. Uma avaliação legal de todas as coisas será dada", afirmou Putin a Aliyev em Duchambe, no Tadjiquistão, onde ambos participam de encontro de líderes de ex-repúblicas soviéticas.

A hipótese de que os danos à aeronave fossem decorrentes de ação de baterias antiaéreas, a partir de fotos e vídeos feitos por sobreviventes dentro do aparelho e do alerta de ataque ucraniano vigente na região na hora do voo, havia sido levantada pela Folha no mesmo dia do acidente.

Depois, peritos azeris e cazaques estabeleceram isso como o motivo, mas só agora Putin faz admissão formal -dividindo a responsabilidade, na prática, com a Ucrânia.

Antes, o presidente russo havia feito um pedido de desculpas pelo que chamou de "trágico incidente", sem detalhar o que tinha acontecido. Putin também afirmou agora que o avião avariado foi orientado a pousar no vizinho Daguestão, mas preferiu cruzar o mar Cáspio e tentar aterrissar no Cazaquistão, onde acabou caindo -29 pessoas sobreviveram.

Com isso, Putin busca remendar relações que vinham se esgarçando com o Azerbaijão, importante produtor de gás e petróleo. O país é um forte aliado da Turquia, que vem ocupando o espaço tradicional de Moscou na região do Cáucaso.

Em 2020 e 2023, Ancara apoiou Baku nas guerras que levaram à conquista do encrave armênio de Nagorno-Karabakh, que se mantinha autônomo com ajuda dos russos, principais fiadores do governo em Ierevan desde o fim da Guerra Fria.

A relação com a Armênia também se estremeceu, dada a prioridade do Kremlin com a Guerra da Ucrânia e desavenças com o atual governo do país, que sedia a maior base estrangeira da Rússia.

Com efeito, armênios e azeris selaram a paz de forma definitiva não em Moscou, mas em Washington, sob a supervisão de Donald Trump, em um dos dois acordos do gênero que o presidente americano de fato costurou -em sua busca obsessiva pelo Nobel da Paz, ele diz ter acabado com sete guerras.

Putin corre atrás do prejuízo, e a linguagem corporal no encontro com Aliyev foi calorosa de ambos os lados, aparentemente afastando as duras críticas do azeri à Rússia nos últimos meses.

Seu encontro com outros líderes no Tadjiquistão também visa azeitar relações, dada a crescente influência econômica da China naquele que é um quintal geopolítico histórico dos russos desde os tempos imperiais.

Trump diz que proposta nuclear de Putin 'parece uma boa ideia'

Trump diz que proposta nuclear de Putin 'parece uma boa ideia'

Trump indicou apoio à proposta de Vladimir Putin para estender por um ano o tratado de controle nuclear Novo Start, último acordo do tipo em vigor entre EUA e Rússia. O gesto foi visto pelo Kremlin como sinal positivo em meio à escalada de tensões pela guerra na Ucrânia

Folhapress | 11:30 - 06/10/2025

