Avião faz pouso de emergência após ficar sem combustível no Reino Unido

Um avião da companhia aérea Ryanair foi forçado a fazer um pouso de emergência depois de ter ficado sem combustível durante o voo. O incidente aconteceu no último dia 3 de outubro, quando a aeronave viajava de Pisa, na Itália, para Glasgow, na Escócia.

No dia em questão, algumas regiões da Escócia estavam em alerta devido à tempestade Amy, com rajadas de vento de quase 160 km/h e que causou vários problemas na rede de transportes do país, assim como o cancelamento de vários voos.

"Depois de sair tarde de Pisa por causa de uma greve geral e de manifestantes invadindo a pista do aeroporto, estávamos preocupados de que não chegaríamos a Prestwick antes da tempestade", começou explicando um passageiro ao Ayr Advertiser. E continuou: "Tudo estava bem até começarmos a descer. O avião circulou algumas vezes antes de tentar pousar, mas acabou subindo quase imediatamente".

O passageiro revelou que foi dito que tentariam pousar "mais uma vez", mas, se não fosse possível, teriam de "ir para Manchester".

"Na segunda vez, quase chegamos à pista, mas, no último minuto, paramos bruscamente", explicou, acrescentado que os passageiros estavam "calmos até à descida" e que "havia algumas pessoas preocupadas" porque sentiam "que o avião estava com dificuldades".

O passageiro disse que o avião andou às voltas, tendo ainda tentado pousar em Edimburgo: "Foi tão mau como a segunda vez que tentamos pousar em Prestwick. Havia muita turbulência".

"As pessoas começaram a ficar preocupadas porque o som do avião 'puxando' era dramática", disse, notando que os passageiros ficaram mais tranquilos quando finalmente terem pousado no aeroporto de Manchester.

"Percebemos o quanto as coisas estavam ruins depois de vermos imagens do pouso em Manchester quase sem combustível", explicou.

O passageiro disse ainda que as pessoas ficaram "aliviadas" depois do pouso e sem vontade de "voar tão cedo". Ainda assim, salientou que ninguém entrou em pânico.

A tripulação emitiu um "mayday fuel" - declaração de emergência em que o piloto informa que o combustível disponível é inferior ao necessário para chegar ao destino e cumprir a reserva obrigatória de 30 minutos de voo - e quando pousou em Manchester teria apenas combustível para cerca de 5 ou 6 minutos de voo.

Ao The Harold, um porta-voz da companhia aérea sublinhou que o incidente já foi reportados "às autoridades relevantes" e que agora está em curso uma investigação.

Em uma publicação do Flightradar24 é possível ver as voltas que a aeronave fez até que conseguisse pousar em segurança em Manchester.

#FR3418 from Pisa to Prestwick diverting to Manchester after landing attempts at Prestwick and Edinburgh. Squawking 7700 likely due to declaring a fuel emergency. https://t.co/xRdo1RYTpy pic.twitter.com/fklfaR585L — Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025

