Encerramos a guerra em Gaza, diz Trump, enquanto Netanyahu se reúne com gabinete

© Getty Images

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou durante reunião nesta quinta-feira (9) que a guerra na Faixa de Gaza está encerrada, ainda que encontro do gabinete do premiê israelense, Binyamin Netanyahu, ainda esteja debatendo o aval final para o plano.

"Eu acho que será uma paz duradoura, e espero que seja uma paz eterna no Oriente Médio. Os reféns devem ser libertados na segunda ou terça-feira. Pegá-los é um processo complicado. Esse será um dia de alegria, vou tentar visitar [Israel]. Estamos olhando as datas e iremos ao Egito, onde teremos uma assinatura oficial [do acordo]", afirmou Trump, que também elogiou países árabes da região que participaram das negociações.

O gabinete de segurança do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, reúne-se nesta quinta-feira (9) para discutir o acordo concluído para encerrar a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, poucos dias após o conflito completar dois anos. Em seguida, outra reunião do gabinete completo de Netanyahu se reúne para deliberar sobre o tema.

O premiê defendeu, pouco antes da reunião, que Trump deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz pelo esforço para o fim do conflito, indicando o desfecho esperado positivo. O perfil do gabinete de Netanyahu publicou montagem em que Trump aparece com um grande colar com a medalha da láurea ao lado do primeiro-ministro.

De acordo com o gabinete, Netanyahu e Trump conversaram por telefone após o anúncio do republicano, nesta quinta-feira (8), de que um acordo havia sido alcançado. "Foi uma conversa calorosa e emotiva e os dois líderes se parabenizaram por esta conquista histórica", disse a porta-voz do governo israelense Shosh Bedrosian. O americano é esperado em Jerusalém no próximo domingo (12), e seus negociadores principais, Jared Kushner e Steve Witkoff, chegam em Israel nesta quinta.