Encerramos a guerra em Gaza, diz Trump, enquanto Netanyahu se reúne com gabinete

O gabinete de segurança do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, vai se reunir para discutir o acordo concluído para encerrar a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza

09/10/2025 15:22 ‧ há 1 hora

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou durante reunião nesta quinta-feira (9) que a guerra na Faixa de Gaza está encerrada, ainda que encontro do gabinete do premiê israelense, Binyamin Netanyahu, ainda esteja debatendo o aval final para o plano.

 

"Eu acho que será uma paz duradoura, e espero que seja uma paz eterna no Oriente Médio. Os reféns devem ser libertados na segunda ou terça-feira. Pegá-los é um processo complicado. Esse será um dia de alegria, vou tentar visitar [Israel]. Estamos olhando as datas e iremos ao Egito, onde teremos uma assinatura oficial [do acordo]", afirmou Trump, que também elogiou países árabes da região que participaram das negociações.

O gabinete de segurança do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, reúne-se nesta quinta-feira (9) para discutir o acordo concluído para encerrar a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, poucos dias após o conflito completar dois anos. Em seguida, outra reunião do gabinete completo de Netanyahu se reúne para deliberar sobre o tema.

O premiê defendeu, pouco antes da reunião, que Trump deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz pelo esforço para o fim do conflito, indicando o desfecho esperado positivo. O perfil do gabinete de Netanyahu publicou montagem em que Trump aparece com um grande colar com a medalha da láurea ao lado do primeiro-ministro.

De acordo com o gabinete, Netanyahu e Trump conversaram por telefone após o anúncio do republicano, nesta quinta-feira (8), de que um acordo havia sido alcançado. "Foi uma conversa calorosa e emotiva e os dois líderes se parabenizaram por esta conquista histórica", disse a porta-voz do governo israelense Shosh Bedrosian. O americano é esperado em Jerusalém no próximo domingo (12), e seus negociadores principais, Jared Kushner e Steve Witkoff, chegam em Israel nesta quinta.

Marco Rubio ligou para ministro das Relações Exteriores nesta quarta (8), diz Lula

Marco Rubio ligou para ministro das Relações Exteriores nesta quarta (8), diz Lula

Lula revelou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ligou para o chanceler Mauro Vieira para dar continuidade às negociações após sua conversa com Donald Trump. O presidente afirmou estar confiante em um novo momento nas relações bilaterais, apesar das preocupações com o perfil ideológico de Rubio

Folhapress | 12:00 - 09/10/2025

