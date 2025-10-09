Notícias ao Minuto
Chefe do Hamas em Gaza declara fim da guerra com Israel

Khalil Al-Hayya (foto) é o porta-voz do Hamas e confirmou o acordo; expectativa é que todos os reféns vivos sejam libertados até a segunda-feira (13)

Rafael Damas
09/10/2025 15:36 ‧ há 1 hora por Rafael Damas

Mundo

Guerra

Na tarde desta quinta-feira (9), Khalil Al-Hayya, membro da alta cúpula do grupo terrorista Hamas, declarou o fim da guerra com Israel. O chefe do grupo disse ter recebido garantias dos Estados Unidos e de mediadores de países árabes sobre um cessar-fogo permanente.

 

O acordo de paz tinha sido anunciado por Donald Trump na Casa Branca, em Washington. Segundo o presidente dos Estados Unidos, Israel e Hamas concordaram com a implementação de uma primeira fase para o fim da guerra.

Em declarações na Casa Branca, Trump falou sobre o acordo de paz: "Eu acho que será uma paz duradoura, e espero que seja uma paz eterna no Oriente Médio. Os reféns devem ser libertados na segunda ou terça-feira. Pegá-los é um processo complicado. Esse será um dia de alegria, vou tentar visitar [Israel]. Estamos olhando as datas e iremos ao Egito, onde teremos uma assinatura oficial [do acordo]", afirmou, elogiando também países árabes da região que participaram das negociações.

Al-Hayya foi um porta-voz do grupo terrorista nas conversas sobre o plano de paz proposto pelos Estados Unidos na Faixa de Gaza.

Por outro lado, Israel, fez uma reunião com o grupo de ministros do governo de Benjamin Netanyahu, mas ainda não confirmou se aceita o acordo oficialmente.

