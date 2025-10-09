Notícias ao Minuto
Em troca de reféns, Hamas quer receber prisioneiros conhecidos; Israel nega

O Hamas anunciou que aceita um acordo de paz; o grupo terrorista quer incluir nomes de seis palestinos conhecidos na lista de prisioneiros a serem libertos

Folhapress
09/10/2025 18:11 ‧ há 12 minutos por Folhapress

Mundo

Guerra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O plano de cessar-fogo em Gaza envolve a libertação de 250 palestinos que estão presos em Israel. Hamas insiste que lista de libertos deve incluir figuras proeminentes, mas Israel nega, reporta a rede Al Arabiya.

 

Hamas quer incluir nomes de seis palestinos conhecidos na lista de prisioneiros a serem libertos. São eles: Marwan Barghouti, antigo líder do Fatah, Abdullah Barghouti, conhecido como engenheiro do Hamas, Ibrahim Hamed, considerado por Israel como seu prisioneiro mais perigoso, Ahmad Sa'adat, secretário-geral da Frente Popular pela Liberação da Palestina, Abbas al-Sayyid e Hassan Salameh, membros do Hamas.

Libertação seria vitória simbólica para o Hamas. Os seis nomes aparecem de forma recorrente sempre que se fala em negociação de troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas, aponta a Al Arabiya.

Para Israel, porém, os nomes estão fora de cogitação. Eles são considerados centrais demais nas preocupações de segurança para serem soltos algum dia.
Porta-voz de Israel afastou libertação de Marwan Barghouti. "Posso te dizer que neste momento ele não será parte desta liberação", disse um porta-voz israelense quando questionado por um jornalista sobre a possibilidade de liberdade a Barghouti, reporta a rede pan-árabe.

Marwan Barghouti é um líder político. Ele é visto como um potencial nome para futuramente se tornar presidente da Palestina. Barghouti foi um congressista palestino, mas está preso desde 2002, quando foi condenado à prisão perpétua cinco vezes.

Nesta quinta-feira (9), o Hamas anunciou o fim da guerra em Gaza. Grupo disse ter recebido garantias dos mediadores do acordo de paz e do governo dos EUA.

Khalil Al-Hayya (foto) é o porta-voz do Hamas e confirmou o acordo; expectativa é que todos os reféns vivos sejam libertados até a segunda-feira (13)

Rafael Damas | 15:36 - 09/10/2025

