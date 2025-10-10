Notícias ao Minuto
Procurar

Congresso do Peru destitui Dina Boluarte após onda de criminalidade

Com 122 votos a favor, o Parlamento peruano aprovou a saída da presidente Dina Boluarte. A líder, que não recorreu da decisão, será substituída interinamente pelo chefe do Congresso até as eleições gerais de 2026. Manifestantes celebraram o afastamento nas ruas de Lima

Anterior Seguinte
Galeria

8 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Notícias ao Minuto
10/10/2025 04:20 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Peru

O Congresso do Peru aprovou na noite desta quinta (9) a destituição da presidente Dina Boluarte, de 63 anos, em meio à crescente onda de criminalidade e instabilidade política no país. A medida foi aprovada por 122 votos a favor, e a governante não apresentou recurso contra a decisão.

 

O presidente do Congresso, José Jerí, anunciou oficialmente a saída da líder peruana após a votação. Boluarte, que havia sido convocada para comparecer à sessão, não esteve presente. Com a destituição, o presidente do Parlamento assumirá interinamente o poder até as eleições gerais previstas para abril de 2026.

A decisão foi recebida com comemorações nas ruas de Lima, onde manifestantes exibiam bandeiras do Peru e cartazes com frases como “Somos governados pela vergonha”, celebrando o afastamento da presidenta.

Dina Boluarte chegou ao poder em dezembro de 2022, após a tentativa frustrada de golpe do então presidente Pedro Castillo, e tornou-se a primeira mulher a governar o país. Desde então, enfrentou forte impopularidade e diversas acusações de má gestão, frivolidade e incapacidade moral permanente, além de protestos que marcaram seu mandato.

Desde 2016, o Peru vive uma profunda crise política, com seis presidentes em menos de uma década: dois foram destituídos pelo Congresso, dois renunciaram antes de enfrentar o mesmo destino, um completou um mandato interino e agora Boluarte se junta à lista de governantes afastados.

Daniel Noboa, presidente do Equador, é alvo de atentado

Daniel Noboa, presidente do Equador, é alvo de atentado

O ataque aconteceu quando o político chegava a um evento na província de Cañar, na região central do Equador

Rafael Damas | 18:48 - 07/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

VINÍCIUS-JÚNIOR

Incêndio destrói parte da casa de Vinícius Jr. em Madri

2

fama

Justin Bieber

Mãe diz estar rezando pela “cura” de Justin Bieber e cantor reage

3

tech

SpaceX

Astronauta registra da órbita “trem” de satélites Starlink da SpaceX

4

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

5

economia

PIS-PASEP

Governo paga lote extra do PIS/Pasep no dia 15; veja quem recebe

6

esporte

Seleção Brasileira

Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

7

esporte

Futebol

Palmeiras pode perder Vitor Roque para reta final do Brasileirão por gancho

8

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

9

lifestyle

Envelhecimento

Tem mais de 50 anos? 11 alimentos que deve comer para proteger a saúde

10

fama

Odete Roitman

Lucas Leto sugere que Celina matou Odete Roitman