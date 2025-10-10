Notícias ao Minuto
Fábrica explode nos EUA, e autoridades falam em mortos e ao menos 19 desaparecidos

Autoridades investigam incidente no estado de Tennessee e não confirmaram número de vítimas; equipes de resgate trabalham para conter possíveis riscos de novos incidentes

Folhapress
10/10/2025 19:12 ‧ há 27 minutos por Folhapress

Mundo

Tennessee

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão destruiu uma fábrica no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, e pelo menos 19 pessoas são consideradas desaparecidas, informaram autoridades locais nesta sexta-feira (10). O xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, disse em entrevista coletiva que o incidente também deixou mortos, embora o número de vítimas ainda não tenha sido confirmado.

 

"Posso dizer que há fatalidades, mas não quero divulgar um número neste momento. O que posso dizer é que estamos buscando 19 indivíduos", afirmou Davis. Ele também disse que a área foi isolada pelas autoridades e alertou para o risco de explosões menores nos arredores do local.

Equipes de resgate continuam trabalhando na área para localizar desaparecidos e conter possíveis riscos de novos incidentes. As causas da explosão ainda estão sendo investigadas.

Localizada em uma região perto da cidade de Bucksnort, a fábrica em questão produzia explosivos e pertencia à empresa Accurate Energetic Systems. Procurada pela agência de notícias AFP, a companhia não havia se manifestado até a tarde desta sexta.

A página da empresa no Facebook informa que ela fabrica "várias composições de alto poder explosivo e produtos especializados" para o Departamento de Defesa, além de atender a mercados industriais do país.

