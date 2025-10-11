Homem de 70 anos é decapitado após ataque de urso no Japão

© ShutterStock

Um homem de cerca de 70 anos foi encontrado decapitado em Iwate, no Japão, supostamente após ser atacado por um urso.

O idoso havia sido dado como desaparecido depois de entrar em uma floresta para colher cogumelos. A polícia iniciou uma operação de busca e o encontrou pouco depois, já sem vida.

“Um homem na faixa dos 70 anos, que desapareceu enquanto colhia cogumelos em uma floresta, foi encontrado morto. Suspeitamos que tenha sido atacado por um urso, considerando as marcas de garras”, informou a polícia local, citada pelo The Sun.

Os ataques de ursos têm aumentado e se tornado mais frequentes no Japão.

Somente na última semana, duas pessoas morreram em ataques que se suspeita terem sido provocados por ursos: um homem idoso encontrado morto em outra área de Iwate, na quarta-feira; e no sábado, em Nagano, outro homem de 78 anos.

Já no domingo, um turista espanhol foi atacado — e sobreviveu — na vila de Shirakawa-go, no centro do Japão, em um ponto de ônibus.

Em Gunma, ao norte de Tóquio, um urso invadiu um supermercado e feriu dois homens. A loja fica perto de uma região montanhosa, onde se sabe que esses animais vivem. No entanto, até então, nunca havia sido registrado um ataque em áreas urbanizadas.

Entre abril e setembro deste ano, o Ministério do Meio Ambiente do Japão registrou que 103 pessoas ficaram feridas, em nível nacional, em ataques de ursos.

Durante muitos anos, esses animais viveram em relativa harmonia com os seres humanos nas mesmas regiões, mantendo distância e sem interferir no cotidiano das pessoas. De vez em quando eram avistados, mas sempre a uma distância segura e sem incidentes.

Nos últimos anos, essa tendência tem se invertido, com cada vez mais ataques de ursos que não apenas matam gado, como também seres humanos.

“A montanha está se tornando um restaurante para os ursos”, disse Yasushi Fujimoto, coordenador de uma associação de caça japonesa. “A falta de caçadores profissionais, como guardas florestais financiados pelo governo no Alasca, é um problema quando se trata de controlar a população de ursos.”

Embora os ursos vivam principalmente de uma dieta vegetariana, alguns especialistas começaram a considerar a hipótese de que esses animais tenham adquirido gosto pela carne, após começarem a caçar a população de cervos selvagens, que vem crescendo devido à ausência de práticas de caça no Japão.

