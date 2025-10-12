Notícias ao Minuto
Procurar

Irã anuncia suspensão do acordo de cooperação com a agência nuclear da ONU

O Irã anunciou a suspensão do acordo de cooperação com a agência nuclear da ONU, assinado no início de agosto no Cairo, em resposta ao restabelecimento das sanções internacionais contra Teerã há duas semanas.

Irã anuncia suspensão do acordo de cooperação com a agência nuclear da ONU

© Lusa

Notícias ao Minuto Brasil
12/10/2025 06:16 ‧ há 7 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Mundo

Irã

"Nas condições atuais, e considerando os acontecimentos recentes, o 'acordo do Cairo' está suspenso", declarou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abas Araqchí, em entrevista à televisão estatal neste sábado.

 

Araqchí afirmou que o pacto assinado em 9 de agosto com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) "perdeu a validade prática" após a restauração, em 28 de setembro, das sanções da ONU contra Teerã, impulsionada pela França, Alemanha e Reino Unido (E3).

Segundo o chanceler iraniano, a partir de agora qualquer pedido da agência nuclear da ONU para inspecionar as instalações nucleares do Irã ficará restrito ao marco legal definido pelo Parlamento iraniano e pelas decisões do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país.

No entanto, Araqchí ressaltou que as relações com a AIEA não estão totalmente interrompidas, já que algumas formas de cooperação beneficiam o Irã, especialmente em áreas técnicas, como a operação da usina nuclear de Bushehr e do reator de pesquisas de Teerã.

Ele também afirmou que Teerã mantém aberta a possibilidade de reativar o acordo "caso sejam apresentadas propostas justas que garantam os direitos da nação iraniana" ao enriquecimento de urânio para fins pacíficos — algo que classificou como uma "linha vermelha".

O Irã assinou o acordo do Cairo com a agência internacional para retomar a cooperação, suspensa em junho após a guerra de 12 dias com Israel e os ataques israelo-americanos contra instalações nucleares iranianas durante o conflito.

Araqchí explicou que o objetivo do acordo era estabelecer um marco regulatório para a inspeção de infraestruturas bombardeadas e destacou que sua aplicação estava condicionada à não reativação das antigas resoluções do Conselho de Segurança da ONU contra o Irã, anteriores ao acordo nuclear de 2015.

As seis resoluções aprovadas entre 2006 e 2010 contra o Irã — restabelecidas em 28 de setembro — proíbem o país de enriquecer urânio e de realizar atividades balísticas, além de estabelecer um embargo de armas, congelamento de ativos, autorizar inspeções de aviões e navios iranianos em águas internacionais, e impor restrições bancárias e financeiras.

Após a restauração dessas medidas, o ministro das Relações Exteriores iraniano já havia declarado, na semana passada, que o acordo com a AIEA "não tem mais eficácia nem validade" e que "não pode servir como base para a cooperação", garantindo que Teerã tomará novas decisões.

Leia Também: Carta anônima alerta para ataque em Notre-Dame: "Vão causar um massacre"

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Ian Watkins

Cantor condenado por abuso sexual de menores morre esfaqueado na cadeia

2

tech

Golpe

WhatsApp Web vira porta de entrada para golpe que limpa conta bancária

3

fama

Romance

José Loreto assume namoro com atriz de 'Vale Tudo'

4

fama

Val Marchiori

Em tratamento contra o câncer de mama, Val Marchiori se emociona ao cortar os cabelos

5

fama

Diane Keaton

Morre a atriz Diane Keaton, protagonista de 'Annie Hall', aos 79 anos

6

fama

São Paulo

Ana Castela é derrubada no palco durante show; Zé Felipe estava na plateia

7

fama

recomeço?

Virginia está disposta a dar 2º chance a Vini: 'Se for para ser, vai ser'

8

esporte

Omar Bravo

Ex-atacante da seleção mexicana é detido suspeito de abusar de enteada

9

politica

Brasília

Alexandre de Moraes vai a show de Alcione em Brasília e é ovacionado aos gritos de 'sem anistia'

10

esporte

Mr. Olympia

Ramon Dino leva título inédito do Mr. Olympia após bater duas vezes na trave