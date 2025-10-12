Notícias ao Minuto
Israel ordena a destruição dos túneis do Hamas em Gaza

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ordenou hoje ao Exército "destruir todos os túneis terroristas do Hamas em Gaza" após a libertação dos reféns.

12/10/2025 06:36 ‧ há 7 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Em uma mensagem publicada em sua conta pessoal na rede social X, o ministro afirmou que "o grande desafio" de Israel, após a libertação dos reféns, é a destruição dos túneis do Hamas na Faixa de Gaza, acrescentando que já deu instruções às forças armadas "para que se preparassem para cumprir a missão".

 

"Esse é o principal significado da implementação do princípio acordado de desmilitarizar Gaza e desarmar o Hamas", declarou.

Segundo Katz, a operação será realizada "por meio do mecanismo internacional que será criado sob a liderança e supervisão dos Estados Unidos".

Estima-se que o processo de libertação dos 48 reféns que ainda permanecem em Gaza — dos quais acredita-se que apenas 20 estejam vivos — comece na manhã de segunda-feira, informou o coordenador israelense para assuntos dos reféns, Gal Hirsch, às famílias dos cativos.

O desmantelamento da infraestrutura militar do Hamas na Faixa de Gaza também está previsto no acordo firmado com Israel, que determina que, uma vez iniciado o cessar-fogo — o que ocorreu neste sábado ao meio-dia —, haverá um prazo de 72 horas para que o Hamas e outras milícias palestinas libertem os reféns detidos em Gaza.

No entanto, no sábado, o Hamas adiantou que não participará da assinatura oficial do acordo de paz com Israel, alegando que, apesar de concordar com o cessar-fogo e com a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, não aceita ser desmilitarizado.

