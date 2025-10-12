Helicóptero cai na Califórnia; há uma criança entre os 5 feridos

© LangmanVince/ X (antigo Twitter)

Cinco pessoas, incluindo uma criança, foram hospitalizadas na tarde de sábado, depois que um helicóptero perdeu o controle próximo à Huntington Beach, uma praia bastante popular no condado de Orange, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

A queda da aeronave foi registrada de vários ângulos e compartilhada nas redes sociais. Nos vídeos, que têm conteúdo sensível, é possível ver o momento em que o helicóptero perde o controle e atinge palmeiras próximas à praia, começando a soltar partes durante o impacto.

Duas pessoas foram resgatadas dos destroços da aeronave, enquanto as outras três feridas estavam na rua no momento do acidente.

Até o momento, não foram divulgados mais detalhes, como a idade das vítimas ou o estado de saúde delas.

Leia Também: Fonte do Hamas afirma que movimento não governará Gaza no pós-guerra