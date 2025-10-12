Notícias ao Minuto
Helicóptero cai na Califórnia; há uma criança entre os 5 feridos

Duas pessoas seguiam num helicóptero que despencou, na tarde de sábado, numa praia no estado norte-americano da Califórnia. Outras três pessoas que estavam na via pública ficaram também feridas. Entre os feridos há uma criança, de idade desconhecida.

Duas pessoas seguiam num helicóptero que despencou, na tarde de sábado, numa praia no estado norte-americano da Califórnia. Outras três pessoas que estavam na via pública ficaram também feridas. Entre os feridos há uma criança, de idade desconhecida.

12/10/2025 12:36

Cinco pessoas, incluindo uma criança, foram hospitalizadas na tarde de sábado, depois que um helicóptero perdeu o controle próximo à Huntington Beach, uma praia bastante popular no condado de Orange, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

 

A queda da aeronave foi registrada de vários ângulos e compartilhada nas redes sociais. Nos vídeos, que têm conteúdo sensível, é possível ver o momento em que o helicóptero perde o controle e atinge palmeiras próximas à praia, começando a soltar partes durante o impacto.

Duas pessoas foram resgatadas dos destroços da aeronave, enquanto as outras três feridas estavam na rua no momento do acidente.

Até o momento, não foram divulgados mais detalhes, como a idade das vítimas ou o estado de saúde delas.

