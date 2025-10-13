Lula diz que Papa Leão XIV não vai à COP30 mas visitará o Brasil

© Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (13) que o papa Francisco não virá ao Brasil para a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro de 2025. Segundo Lula, o pontífice justificou que, por causa das celebrações do Jubileu em Roma, não poderá viajar, mas garantiu que enviará representantes do Vaticano e pretende visitar o país “no momento oportuno”.

“Convidei o papa para participar da COP30, considerando a importância histórica de realizar pela primeira vez uma Conferência do Clima no coração da Amazônia. Devido ao Jubileu, ele disse que não poderá comparecer”, escreveu Lula nas redes sociais.

O presidente afirmou ainda que ficou feliz ao saber que Francisco planeja retornar ao Brasil. “Será muito bem recebido com o carinho, a hospitalidade e a fé do povo brasileiro”, declarou.

Durante o encontro no Vaticano, Lula também parabenizou o pontífice pela publicação da exortação apostólica Dilexi Te, sobre a pobreza. O presidente disse que defendeu junto ao papa a necessidade de um “amplo movimento de indignação contra a desigualdade” e destacou que o documento deve servir como inspiração para líderes e fiéis.

A comitiva brasileira em Roma contou com os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), entre outras autoridades. Além da audiência com o papa, Lula participa do Fórum Mundial da Agricultura, sediado na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

No encontro, o presidente apresentou ao pontífice os avanços do Brasil no combate à fome e destacou a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada no âmbito do G20, que terá sede na FAO em Roma. Lula também mencionou sua relação próxima com líderes religiosos brasileiros, como o cardeal Jaime Spengler, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e lembrou a influência das Comunidades Eclesiais de Base em sua trajetória política e pessoal.