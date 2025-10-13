Casal separado em sequestro do Hamas se reencontra em Israel após 2 anos

Notícias ao Minuto
Noa Argamani e Avinatan Or foram sequestrados pelo Hamas nos ataques em uma festa rave em Israel em 7 de outubro de 2023

© Reprodução / YouTube / Forças de Defesa de Israel (IDF)

Rafael Damas
13/10/2025 14:24 ‧ há 22 minutos por Rafael Damas

Mundo

Guerra

Nesta segunda-feira (13), o casal Noa Argamani e Avinatan Or se reencontraram após serem sequestrados e separados nos ataques de 7 de outubro de 2023, que o Hamas executou em um festival em Israel. O sequestro dos jovens marcou a invasão do grupo terrorista com milhares de imagens e vídeos do momento circulando as redes sociais.

 

No ataque do Hamas na festa rave, Noa foi levada de moto e Avinatan ficou sendo ameaçado pelos terroristas. A jovem foi libertada em junho de 2024 e em Israel passou a fazer uma campanha pedindo um acordo de paz para a libertação dos outros reféns. "Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Pensei que seriam os últimos segundos da minha vida", disse ela.

Agora, com o acordo de paz assinado entre Israel e o Hamas, os reféns, de ambos os lados, foram libertados. Dois anos depois do ataque do Hamas, Avinatan Or chegou em Israel e os dois finalmente puderam se reencontrar. 

Avinatan Or, que possui nacionalidade britânica, cresceu e viveu em Shilo, na Cisjordânia ocupada. Antes do sequestro, ele e Noa tinham o projeto de se instalar em Beersheva, no sul de Israel, onde ele havia estudado engenharia.

Hamas divulga nomes de 20 reféns israelenses que serão libertados

Hamas divulga nomes de 20 reféns israelenses que serão libertados

O braço armado do Hamas anunciou nesta segunda-feira a libertação de 20 reféns israelenses vivos em Gaza, como parte do acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros firmado com Israel. O pacto, mediado pelos Estados Unidos e negociado no Egito, prevê também a soltura de cerca de 2.000 presos palestinos

Notícias ao Minuto | 04:40 - 13/10/2025

