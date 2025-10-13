Acordo de paz assinado por Trump e mediadores no Egito não menciona Estado palestino

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A declaração assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelos mediadores Egito, Qatar e Turquia marcando o fim da guerra na Faixa de Gaza não menciona a criação de um Estado palestino ao fim do processo de paz no Oriente Médio.

Divulgada nesta segunda-feira (13) horas depois da cerimônia, que ocorreu na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, o texto reafirma o comprometimento dos quatro países de implementar o plano de paz aceito pelo grupo terrorista Hamas e por Israel e o desejo de resolver futuros conflitos por meio do diálogo, não da força.

Nem a facção palestina nem Tel Aviv, no entanto, assinam o texto, e o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, optou por não comparecer ao evento. Esteve presente o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que tampouco é signatário da declaração.

Leia abaixo a íntegra do texto, publicado no site da Casa Branca como "A Declaração Trump para Paz e Prosperidade Duradouras".

"Nós, abaixo assinados, saudamos o compromisso verdadeiramente histórico e a implementação por todas as partes do Acordo de Paz de Trump, pondo fim a mais de dois anos de profundo sofrimento e luto- abrindo para a região um novo capítulo definido pela esperança, segurança e uma visão compartilhada de paz e prosperidade.

Apoiamos e respaldamos os sinceros esforços do presidente Trump para acabar com a guerra em Gaza e trazer paz duradoura ao Oriente Médio. Juntos, implementaremos este acordo de maneira a garantir paz, segurança, estabilidade e oportunidade para todos os povos da região, incluindo palestinos e israelenses.

Entendemos que a paz duradoura será aquela em que tanto palestinos quanto israelenses possam prosperar com seus direitos humanos fundamentais protegidos, sua segurança garantida e sua dignidade preservada.

Afirmamos que o progresso significativo emerge por meio da cooperação e do diálogo constante, e que o fortalecimento dos laços entre nações e povos serve aos interesses duradouros da paz e estabilidade regional e global.

Reconhecemos o profundo significado histórico e espiritual desta região para as comunidades religiosas cujas raízes estão entrelaçadas com a terra da região –o cristianismo, o islamismo e o judaísmo entre elas. O respeito por essas conexões sagradas e a proteção de seus patrimônios históricos permanecerão fundamentais em nosso compromisso com a coexistência pacífica.

Estamos unidos em nossa determinação de desmantelar o extremismo e a radicalização em todas as suas formas. Nenhuma sociedade pode florescer quando a violência e o racismo são normalizados, ou quando ideologias radicais ameaçam a sociedade civil. Comprometemo-nos a lidar com as condições que fazem surgir o extremismo e a promover a educação, oportunidade e respeito mútuo como fundamentos para uma paz sólida.

Dessa forma, comprometemo-nos com a resolução de disputas futuras por meio do engajamento diplomático e negociação, em vez de força ou conflito prolongado. Reconhecemos que o Oriente Médio não pode suportar um ciclo persistente de guerra prolongada, negociações paralisadas ou a aplicação fragmentada, incompleta ou seletiva de termos negociados com sucesso. As tragédias testemunhadas nos últimos dois anos devem servir como um lembrete urgente de que as gerações futuras merecem mais do que os fracassos do passado.

Buscamos tolerância, dignidade e igualdade de oportunidades para cada pessoa, garantindo que esta região seja um lugar onde todos possam perseguir suas aspirações em paz, segurança e prosperidade econômica, independentemente de raça, fé ou etnia.

Perseguimos uma visão abrangente de paz, segurança e prosperidade compartilhada na região, fundamentada nos princípios de respeito mútuo e destino compartilhado.

Neste espírito, saudamos o progresso alcançado no estabelecimento de acordos de paz abrangentes e resistentes na Faixa de Gaza, bem como o relacionamento amigável e mutuamente benéfico entre Israel e seus vizinhos regionais. Comprometemo-nos a trabalhar coletivamente para implementar e sustentar este legado, construindo fundações institucionais sobre as quais as gerações futuras possam prosperar juntas em paz.

Comprometemo-nos com um futuro de paz duradoura.

Donald J. Trump - Presidente dos Estados Unidos da América

Abdel Fattah el-Sisi - Presidente da República Árabe do Egito

Tamim bin Hamad al-Thani - Emir do Estado do Qatar

Recep Tayyip Erdogan - Presidente da República da Turquia"

