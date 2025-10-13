Notícias ao Minuto
Procurar

Israel anuncia que concluiu libertação de 1.968 prisioneiros palestinos

Quase todos os palestinos libertados não tinham registros criminais ou tinham sido julgados por algum tipo de crime em Israel; o Hamas liberou mais cedo os 20 reféns israelenses vivos que estavam em cativeiro desde outubro de 2023

Israel anuncia que concluiu libertação de 1.968 prisioneiros palestinos

© <p>Getty Images</p>

Folhapress
13/10/2025 22:36 ‧ há 3 horas por Folhapress

Mundo

Guerra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Israel disse ter concluído nesta segunda-feira (13) a libertação de 1.968 palestinos que estavam detidos desde o início da guerra em Gaza como parte do acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas. Em comunicado, o governo de Binyamin Netanyahu afirmou que os prisioneiros foram enviados para a Cisjordânia, Jerusalém e a Faixa de Gaza.

 

Vários ônibus transportando palestinos chegaram à cidade de Ramallah sob forte comoção de pessoas reunidas para receber os prisioneiros. Uma multidão se reuniu em torno dos veículos, e muitos entoavam "Allahu akbar" (Deus é maior), em comemoração.

"É um sentimento indescritível, como renascer", declarou à agência de notícias AFP um dos libertados, Mahdi Ramadan, ao lado de seus pais, com quem disse que passaria sua primeira noite fora da prisão.

Alguns tinham dificuldade de caminhar e outros chegaram até a desmaiar de emoção ao rever seus entes queridos depois de anos -e, em alguns casos, décadas- de encarceramento.

Chorando, a palestina Um Ahmed, ouvida pela agência de notícias Reuters em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, disse que tinha uma mistura de sentimentos sobre a soltura. "Estou feliz pelos nossos filhos que estão livres, mas sofro por todos aqueles mortos pela ocupação e pela destruição que aconteceu em Gaza", afirmou.

Dentro dos ônibus, alguns acenavam pelas janelas fazendo o sinal de "V" da vitória. Eles passaram por exames médicos no local. Mais cedo, cerca de uma dúzia de homens mascarados e vestidos de preto, integrantes do braço armado do Hamas, chegaram ao hospital, onde um palco e cadeiras haviam sido montados para receber os prisioneiros. Alto-falantes tocavam canções nacionalistas palestinas.

Em Ramallah, na Cisjordânia, o médico Samer Halabeya, preso por supostamente planejar um ataque que feriu um militar israelense, disse que só descobriu que deixaria a prisão poucos dias antes da soltura. Ao lado da mãe, que chorava, ele disse à Reuters esperar que todos os outros prisioneiros sejam libertados em breve -o governo israelense tinha quase 10 mil palestinos presos por "razões de segurança" em dezembro de 2024, segundo a ONG B'tselem.

Mohammed al-Khatib passou 20 anos preso depois de matar três israelenses e disse mal poder acreditar que logo estaria com sua família em Belém, na Cisjordânia ocupada. "Sempre tivemos esperança, e é por isso que persistimos e somos determinados", afirmou à Reuters.

Os libertados não incluem altos comandantes do Hamas nem figuras proeminentes de outras facções, o que levou familiares de alguns detidos a dizer que o acordo não foi longe o suficiente. Segundo a facção, ao menos 154 prisioneiros também foram deportados para o Egito.

Tala Al-Barghouti, filha de Abdallah Al-Barghouti, combatente do Hamas condenado a 67 prisões perpétuas em 2004, afirmou que o acordo deixou "dor profunda e perguntas que não terão fim, sacrificou aqueles que tiveram o maior papel na resistência e encerrou as esperanças de sua libertação", escreveu ela no Facebook. Seu pai foi preso por envolvimento em uma série de atentados suicidas em 2001 e 2002 que mataram dezenas de israelenses.

O Hamas liberou mais cedo os 20 reféns israelenses vivos que estavam em cativeiro desde outubro de 2023, além de ter devolvido 4 dos 28 mortos durante o conflito. O número total inclui ainda os restos mortais de um soldado israelense morto em 2014 em uma guerra anterior em Gaza também devem ser devolvidos.

Leia Também: Casal separado em sequestro do Hamas se reencontra em Israel após 2 anos

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Diane Keaton

Diane Keaton: site divulga detalhes da ligação feita ao 911 nos EUA

2

fama

Tiago Iorc

Tiago Iorc é internado às pressas e desabafa nas redes sociais

3

tech

Golpe

WhatsApp Web vira porta de entrada para golpe que limpa conta bancária

4

politica

Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro nos EUA foi prejuízo gigantesco para nosso projeto, diz Ciro Nogueira

5

economia

Transações

Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda

6

fama

Michael J. Fox

Michael J. Fox revela que quase não anda mais por medo de quedas

7

mundo

Guerra

Casal separado em sequestro do Hamas se reencontra em Israel após 2 anos

8

brasil

Tocantins

Amigos morrem atingidos por raio enquanto pescavam no rio Tocantins

9

justica

Investigação

Modelo estudante de medicina é achada morta com filha em casa no Rio

10

mundo

Guerra

Acordo de paz assinado por Trump e mediadores no Egito não menciona Estado palestino