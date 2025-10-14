Notícias ao Minuto
Procurar

Nicolas Sarkozy começa a cumprir pena de prisão em 21 de outubro

O ex-presidente francês iniciará o cumprimento de uma pena de cinco anos de prisão na penitenciária de La Santé, em Paris, após ser condenado por envolvimento em um suposto esquema de financiamento ilegal de campanha com recursos do regime líbio de Muammar Kadhafi.

Nicolas Sarkozy começa a cumprir pena de prisão em 21 de outubro

© JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images

Notícias ao Minuto
14/10/2025 05:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

França

Nicolas Sarkozy será o primeiro ex-presidente da França e também da União Europeia a cumprir pena de prisão. A sentença começará a ser executada no dia 21 de outubro, segundo informações divulgadas pelo jornal francês RTL nesta segunda-feira (13).

 

De acordo com a publicação, Sarkozy foi notificado oficialmente da data durante uma reunião judicial realizada em Paris, à qual chegou por volta das 14h (horário local), acompanhado de seus advogados. O encontro durou menos de uma hora.

O ex-presidente deverá cumprir a pena de cinco anos de prisão na penitenciária de La Santé, em Paris, que conta com uma ala especial para presos considerados vulneráveis, destinada a garantir sua segurança.

Em 25 de setembro, o Tribunal Penal de Paris concluiu que Sarkozy permitiu que pessoas próximas a ele solicitassem financiamento ao regime de Muammar Kadhafi, na Líbia, para custear sua campanha presidencial em 2007.

Embora tenha apresentado recurso, Sarkozy será preso imediatamente devido a uma ordem de detenção com execução provisória, decisão fundamentada na gravidade excepcional dos atos cometidos.

A defesa ainda poderá entrar com um pedido de libertação junto ao Tribunal de Apelação após o início da pena, e os juízes terão até dois meses para avaliar o caso.

A decisão dividiu a opinião pública francesa: uma pesquisa divulgada no final de setembro mostrou que 61% dos franceses consideram a prisão justa, enquanto 38% a classificam como injusta.

Outros sete réus condenados no mesmo processo também recorreram da decisão, e um novo julgamento deve ocorrer nos próximos meses.

Moraes cita risco de fuga de Bolsonaro e nega pedido para revogar prisão domiciliar

Moraes cita risco de fuga de Bolsonaro e nega pedido para revogar prisão domiciliar

O ministro do STF justificou a manutenção pela "garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a integral aplicação da lei penal"

Folhapress | 15:11 - 13/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

politica

Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro nos EUA foi prejuízo gigantesco para nosso projeto, diz Ciro Nogueira

2

tech

Golpe

WhatsApp Web vira porta de entrada para golpe que limpa conta bancária

3

fama

Meghan Markle

Vídeo de Meghan Markle em local da morte de Diana irrita príncipe Harry

4

esporte

Brasileirão

Goiás confirma o técnico Fábio Carille para o lugar de Vagner Mancini

5

fama

Diane Keaton

Al Pacino lamenta nunca ter se casado com Diane Keaton, seu grande amor

6

lifestyle

Saúde

AVC é a segunda principal causa de morte no Brasil

7

fama

Acidente

Mamma Bruschetta sofre acidente doméstico e é socorrida por bombeiros

8

lifestyle

Café

Cuidado! Não tome estes 6 tipos de medicamentos com café

9

esporte

Seleção Brasileira

Ancelotti afina Seleção e já tem base para a Copa de 2026

10

economia

Leilão da receita

Leilão de outubro da Receita Federal tem brinquedos, smartphones por R$ 150 e carro por R$ 2.500