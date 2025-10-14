Israel segura ajuda a Gaza até que Hamas entregue corpos de reféns

© Ramez Habboub / GocherImagery/Future Publishing via Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Israel manterá fechada a passagem de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, e limitará a ajuda humanitária, punindo o Hamas por "não ter cumprido a sua parte no tratado" de devolver os corpos de todos os reféns mortos, segundo o The Times of Israel.

Medidas foram tomadas após autoridades da FDI (Forças Armadas israelenses) concluírem que o Hamas não fez esforços reais para devolver os corpos dos reféns. A reabertura da passagem de Rafah estava prevista para os próximos dias, como parte da primeira fase da trégua.

A passagem de Rafah deve permanecer fechada, pelo menos, até quarta-feira, segundo a Reuters. As autoridades não informaram por quanto tempo a medida vai durar.

O Hamas libertou nesta segunda-feira (13) 20 reféns vivos e entregou os corpos de quatro, mas 24 ainda permanecem em Gaza. Com isso, Israel acusou o grupo de violar o acordo de trégua. O grupo já havia alertado que a recuperação de alguns corpos pode demorar, pois muitos locais de sepultamento estão sob escombros e ainda não foram localizados.

Nesta terça-feira (14), o Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas enviou uma carta ao enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, expressando preocupação com a devolução dos corpos dos reféns. "O que temíamos está acontecendo diante dos nossos olhos", afirmou o fórum, que pediu ao enviado especial que "faça tudo o que estiver ao seu alcance e a exigir que o Hamas cumpra sua parte do acordo e traga todos os reféns restantes para casa".

A devolução dos restos mortais de reféns e detidos mortos durante a guerra deve levar tempo, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A organização classificou a tarefa como um "enorme desafio" diante das dificuldades para localizar os restos mortais em meio aos escombros de Gaza. "Esse é um desafio ainda maior do que a libertação das pessoas vivas", disse o porta-voz do CICV, Christian Cardon, acrescentando ainda que a devolução dos corpos pode levar dias ou semanas, ou talvez nunca aconteça.

O primeiro grupo de corpos de palestinos mortos durante a guerra em Gaza chegou ao enclave após ser liberado por Israel. Ao todo, 45 corpos foram encaminhados ao Hospital Nasser, em Gaza, segundo informações da Reuters.

TRUMP REUNIU ONTEM AUTORIDADES EM CÚPULA

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira no Egito o acordo de cessar-fogo em Gaza durante a cúpula que discute os próximos passos do acordo de paz. Sobre um forte esquema de segurança, ele e dezenas de outros líderes mundiais foram à cidade de Sharm el-Sheikh, no litoral egípcio. O conteúdo do documento não foi divulgado.

Cúpula discutiu como será a fase dois do acordo, que, segundo Trump, já começou. A primeira fase foi cumprida com a troca de reféns.

Benjamin Netanyahu não foi ao evento. O primeiro-ministro israelense alegou que a reunião ocorreu em um feriado judaico.

Após a cúpula, Trump confirmou o fim da guerra. "Após anos de banho de sangue e sofrimento, a guerra em Gaza chegou ao fim. A ajuda humanitária e centenas de caminhões com alimentos, equipamentos médicos e recursos pagos pelas pessoas nessa sala estão sendo enviados. Os civis estão voltando para casa, os reféns voltando para casa".

