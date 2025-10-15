Um dos corpos devolvidos pelo Hamas não é de refém, diz Israel

© REUTERS/Stoyan Nenov

Um dos corpos entregues pelo Hamas a Israel na terça-feira (14) não pertence a um refém israelense, informou o governo israelense nesta quarta-feira (15), segundo o jornal The Times of Israel.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF), exames realizados nos quatro corpos devolvidos pelo grupo palestino revelaram que um deles era, na verdade, de um morador da Faixa de Gaza. As outras três vítimas foram identificadas como Tamir Nimrodi, Eitan Levy e Uriel Baruch.

O Hamas havia entregue os corpos à Cruz Vermelha, elevando para oito o total devolvido desde o início do cessar-fogo, em vigor desde sexta-feira (10). O grupo havia prometido entregar os restos mortais de 28 reféns mortos, mas admitiu na segunda-feira (13) não saber a localização de parte deles, o que atrasou o cumprimento do acordo.

A descoberta levou o presidente dos Estados Unidos a questionar a veracidade dos números apresentados pelo Hamas. “Disseram que tinham 26 ou 24 reféns mortos, mas parece que nem isso é verdade, porque estamos falando de um número bem menor”, afirmou, após reunião com o presidente argentino, Javier Milei, na Casa Branca. “Quero todos os corpos de volta”, acrescentou.

O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas exigiu uma reunião com o comando das IDF para cobrar explicações sobre a continuidade do acordo, mesmo após a violação cometida pelo Hamas.

“As famílias querem saber por que as Forças de Defesa de Israel continuam a cumprir o acordo enquanto o Hamas o descumpre abertamente. O grupo segue mantendo reféns e provando ser uma organização terrorista mentirosa e repugnante”, diz o comunicado citado pelo The Times of Israel.





