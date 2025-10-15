EUA batem recorde de execuções em 2025, com 37 mortes no ano

© Lusa

Os Estados Unidos já registram um recorde histórico de execuções em 2025, com 37 penas de morte aplicadas até o momento, superando o antigo máximo de 35, registrado em 2014. A Flórida lidera o ranking nacional, com 14 execuções neste ano, o maior número no estado em mais de uma década.

Na terça-feira (14), o estado executou Samuel Smithers, de 72 anos, condenado pelo assassinato de duas mulheres em 1996, em Tampa. Ele foi morto por injeção letal na Prisão Estadual da Flórida, em Raiford, tornando-se um dos presos mais idosos a serem executados no estado.

De acordo com documentos judiciais, Smithers trabalhava como jardineiro quando matou as vítimas, a quem havia pago por sexo. Ele as espancou, estrangulou e jogou os corpos em um lago. O Supremo Tribunal da Flórida rejeitou na semana passada um recurso da defesa, que alegava que a idade avançada do condenado o tornava inelegível para a pena de morte por violar a proibição constitucional de punições “cruéis e incomuns”.

A execução foi feita com o protocolo padrão da Flórida, que utiliza três substâncias: um sedativo, um paralisante e um fármaco que causa parada cardíaca. O método segue cercado de polêmicas por falhas relatadas em outros casos e por questionamentos éticos sobre o sofrimento dos condenados.

Desde 1976, quando a Suprema Corte dos EUA restabeleceu a pena de morte, a Flórida não havia ultrapassado oito execuções em um único ano. O governador republicano Ron DeSantis autorizou, até agora, 16 execuções em 2025.

Outros estados também seguem aplicando o castigo máximo. No mesmo dia, o Missouri executou Lance Shockley, de 48 anos, condenado pelo assassinato de um sargento da patrulha rodoviária em 2005.

Segundo o Centro de Informação sobre a Pena de Morte, o Texas ocupa o segundo lugar no ranking de execuções em 2025, com cinco casos, seguido por Carolina do Sul e Alabama, com quatro cada. Já em Ohio, onde há 27 execuções agendadas, o governador Mike DeWine afirmou que elas não serão realizadas enquanto não houver um novo método, classificando a injeção letal como “inviável na prática”.





Ex-Malhação é encontrado morto em apartamento em São Paulo, diz irmã Felipe Back Selau, ator de “Malhação” entre 2013 e 2014, foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo. A informação foi confirmada por sua irmã, Priscila Back, jogadora do Cruzeiro. O corpo foi localizado após amigos acionarem um chaveiro. A causa da morte ainda não foi divulgada Folhapress | 04:05 - 15/10/2025



