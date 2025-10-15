Notícias ao Minuto
Procurar

Lula confirma reunião com EUA para negociar tarifaço, nesta quinta

“Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação”, contou Lula em evento no Rio de Janeiro; Marco Rubio e Mauro Vieira se reunirão em Washington, nos Estados Unidos

Lula confirma reunião com EUA para negociar tarifaço, nesta quinta

© Getty Images

Agência Brasil
15/10/2025 16:11 ‧ há 1 hora por Agência Brasil

Mundo

Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou uma reunião entre Brasil e Estados Unidos, nesta quinta-feira (16), sobre a taxação extra aos produtos brasileiros exportados para aquele país.

 

Este será o primeiro encontro entre as autoridades dos dois países após a conversa entre Lula e o presidente Donald Trump, no início deste mês.

“Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica”, disse Lula, nesta quarta-feira (15), ao comentar a videoconferência que manteve na semana passada com o estadunidense. Ele brincou com a fala de Trump sobre “a química excelente” entre os dois na ocasião em que se encontraram rapidamente nos bastidores da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro.

“Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação”, contou Lula em evento no Rio de Janeiro.

Após a química nas Nações Unidas e a conversa por telefone, Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações. Rubio, então, convidou o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, para liderar uma delegação brasileira a Washington.

Reunião

Vieira desembarcou nesta terça-feira (14) na capital dos Estados Unidos para a agenda de trabalho.

Em entrevista recente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil vai oferecer os melhores argumentos econômicos para os Estados Unidos, para reverter o tarifaço ao Brasil.

O principal deles, segundo o ministro, é que a medida está encarecendo a vida do povo estadunidense.

Haddad lembrou ainda que os Estados Unidos já têm superávit comercial em relação ao Brasil e muitas oportunidades de investimento no país, sobretudo voltado para transformação ecológica, terras raras, minerais críticos, energia limpa, eólica e solar.

Tarifaço

O tarifaço imposto ao Brasil faz parte da nova política da Casa Branca, inaugurada pelo presidente Donald Trump, de elevar as tarifas contra parceiros comerciais na tentativa de reverter a relativa perda de competitividade da economia dos Estados Unidos para a China nas últimas décadas.

No dia 2 de abril, Trump impôs barreiras alfandegárias a países de acordo com o tamanho do déficit que os Estados Unidos têm com cada nação. Como os EUA têm superávit com o Brasil, na ocasião, foi imposta a taxa mais baixa, de 10%.

Porém, em 6 de agosto, entrou em vigor uma tarifa adicional de 40% contra o Brasil em retaliação a decisões que, segundo Trump, prejudicariam as big techs estadunidenses e em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por liderar uma tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

Entre os produtos tarifados pelos Estados Unidos estão café, frutas e carnes. Ficaram de fora da primeira lista cerca de 700 itens (45% das exportações do Brasil aos EUA) como suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes e aeronaves civis, incluindo seus motores, peças e componentes.

Depois, outros produtos também foram liberados das tarifas adicionais.

Governo Lula vai redistribuir cargos após demissão de indicados por parlamentares infiéis

Governo Lula vai redistribuir cargos após demissão de indicados por parlamentares infiéis

Palácio do Planalto ainda mapeia apadrinhados de políticos que votaram contra MP do Executivo; Gleisi Hoffmann ouvirá líderes alinhados para redistribuição de vagas abertas após varredura

Folhapress | 15:12 - 15/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

mundo

Justiça

Enfermeira é estuprada na casa de Schumacher por amigo da família

2

fama

Óbito

Ex-Malhação é encontrado morto em apartamento em São Paulo, diz irmã

3

economia

Horário de Verão

Governo avalia cenário energético antes de decidir sobre horário de verão

4

fama

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira teve outra profissão antes de ser atriz; sabe qual?

5

lifestyle

Bactérias

Sabe qual é o item com mais bactérias do seu WC? Vai ficar surpreendido!

6

fama

Casamento

Cantora Mari Fernandez se casa com Júlia Ribeiro

7

economia

PIS-PASEP

Governo paga lote extra do PIS e do Pasep nesta quarta (15)

8

fama

Lucas Leto

Lucas Leto revela que decepção amorosa deu origem ao sobrenome artístico

9

esporte

Futebol

Palmeiras freta avião para buscar Flaco López e Aníbal Moreno nos EUA

10

lifestyle

Cancro do Pâncreas

Saiba como detectar os primeiros sinais do silencioso câncer de pâncreas