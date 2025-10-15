Avião com secretário de Guerra de Trump faz pouso de emergência

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião da Força Aérea dos EUA que levava o secretário de Guerra de Trump, Pete Hegseth, fez um pouso de emergência nesta quarta-feira (15) no Reino Unido.

O avião precisou fazer um pouso de emergência após uma rachadura no para-brisa causar perda de pressurização. O Boeing C-32 havia decolado de Bruxelas e sobrevoava o Atlântico, ao sul da Irlanda, quando o piloto foi obrigado a retornar.

O avião pousou em segurança na base de Mildenhall, perto de Cambridge, na Inglaterra. Em publicação no X, o assistente do Secretário de Guerra para Assuntos Públicos, Sean Parnell, disse que avião estava voltando dos Estados Unidos, após a reunião dos Ministros da Defesa da OTAN.

O avião pousou com base em procedimentos padrão e todos a bordo, incluindo o secretário Hegseth, estão seguros. Sean Parnell, porta-voz do Pentágono em um post no X

On the way back to the United States from NATO's Defense Ministers meeting, Secretary of War Hegseth's plane made an unscheduled landing in the United Kingdom due to a crack in the aircraft windshield. The plane landed based on standard procedures and everyone onboard, including?

Não é a primeira vez que uma aeronave militar dos EUA transportando autoridades sofre problemas mecânicos. No início deste ano, um avião da Força Aérea dos EUA que transportava o secretário de Estado Marco Rubio para Munique foi forçado a retornar a Washington após um problema mecânico.