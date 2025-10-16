Câmera registra policial resgatando mulher segundos antes de trem passar

© Reprodução X

Uma mulher foi salva por um policial segundos antes de ser atropelada por um trem na estação de Kayseri, na Turquia, na terça-feira (14).

De acordo com a imprensa turca, a mulher usava fones de ouvido e decidiu atravessar os trilhos sem olhar para os dois lados. Por causa do som alto, ela não percebeu a aproximação do trem.

Imagens de segurança registraram o momento em que um policial que estava na estação percebe o perigo e puxa a mulher para trás no último instante, evitando a tragédia.

Segundo as autoridades locais, a travessia ocorreu fora da faixa destinada a pedestres. O maquinista chegou a acionar os freios, mas, devido à velocidade, não teria conseguido parar a tempo de evitar o impacto.

A Autoridade de Transportes de Kayseri informou que a mulher não se feriu e foi liberada após receber atendimento no local.

Veja o vídeo acima.