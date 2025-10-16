Notícias ao Minuto
Câmera registra policial resgatando mulher segundos antes de trem passar

Uma mulher distraída com fones de ouvido atravessou os trilhos fora da faixa de pedestres e não percebeu a aproximação do trem. Um policial que estava na estação de Kayseri agiu rapidamente e a puxou no último segundo, evitando que fosse atingida

Vídeo
Câmera registra policial resgatando mulher segundos antes de trem passar

Uma mulher distraída com fones de ouvido atravessou os trilhos fora da faixa de pedestres e não percebeu a aproximação do trem. Um policial que estava na estação de Kayseri agiu rapidamente e a puxou no último segundo, evitando que fosse atingida

16/10/2025 06:10 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Turquia

Uma mulher foi salva por um policial segundos antes de ser atropelada por um trem na estação de Kayseri, na Turquia, na terça-feira (14).

 

De acordo com a imprensa turca, a mulher usava fones de ouvido e decidiu atravessar os trilhos sem olhar para os dois lados. Por causa do som alto, ela não percebeu a aproximação do trem.

Imagens de segurança registraram o momento em que um policial que estava na estação percebe o perigo e puxa a mulher para trás no último instante, evitando a tragédia.

Segundo as autoridades locais, a travessia ocorreu fora da faixa destinada a pedestres. O maquinista chegou a acionar os freios, mas, devido à velocidade, não teria conseguido parar a tempo de evitar o impacto.

A Autoridade de Transportes de Kayseri informou que a mulher não se feriu e foi liberada após receber atendimento no local.

Veja o vídeo acima.

Vítima e agressor teriam se cruzado e tomado alguns drinks com outros colegas, porém a mulher teria se sentido mal e perdido os sentidos, momento em que o homem a teria agredido sexualmente

Rafael Damas | 04:11 - 16/10/2025

