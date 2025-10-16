Notícias ao Minuto
Maratonista descobre câncer após confundir sintomas com refluxo ácido

Zack Van Aarde, britânico de 41 anos e atleta de ultramaratonas, acreditava sofrer apenas de azia, mas exames revelaram um tumor de seis centímetros no esôfago em estágio avançado. Em tratamento, ele lançou uma campanha on-line para custear despesas e inspirar outras pessoas a não ignorarem sintomas persistentes

16/10/2025 07:12 ‧ há 26 minutos por Notícias ao Minuto

Mundo

Reino Unido

O britânico Zack Van Aarde, de 41 anos, sempre levou uma vida ativa e saudável. Apaixonado por corrida, participava de ultramaratonas e mantinha uma rotina intensa de treinos. No início de 2024, começou a sentir crises frequentes de azia e queimação no peito. Os sintomas pareciam indicar apenas refluxo ácido, mas acabaram revelando um câncer agressivo no esôfago.

 

Ao procurar um clínico geral, Zack recebeu um tratamento comum, com medicamentos de venda livre para aliviar a acidez estomacal. Acreditando que se tratava de algo passageiro, continuou com sua rotina de treinos. No entanto, o desconforto persistiu e foi acompanhado de fadiga e perda de peso. Ele só procurou atendimento de emergência quando começou a vomitar sangue.

Os exames realizados revelaram um tumor de seis centímetros no esôfago. O diagnóstico confirmou um câncer em estágio quatro, já com metástase. A notícia surpreendeu a família, e os médicos iniciaram imediatamente o tratamento com sessões de quimioterapia a cada duas semanas. Zack também passou a realizar exames de sangue semanais e a relatar sua experiência nas redes sociais.

Sem emprego desde o diagnóstico, o corredor criou uma campanha on-line para custear o tratamento. Ele prometeu correr uma milha, o equivalente a 1,6 quilômetro, para cada 10 libras doadas. A iniciativa mobilizou amigos e atletas de todo o Reino Unido. “Não quero desistir. Quero continuar me movimentando e mostrar aos meus filhos que vale a pena lutar”, escreveu em uma das postagens.

O câncer de esôfago é mais comum em homens acima dos 50 anos, mas pode atingir pessoas mais jovens. Os sintomas iniciais, como azia, refluxo, dificuldade para engolir e perda de peso, costumam ser confundidos com problemas digestivos simples, o que atrasa o diagnóstico.

