Homem, que vivia desde os 4 anos nos EUA, morre após ser preso pelo ICE

Um homem de 39 anos, que imigrou com a família do México para os Estados Unidos quando tinha apenas quatro anos, morreu semanas após ter sido preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) norte-americano.

Segundo a Sky News, Ismael Ayala-Uribe morreu em um hospital da Califórnia no final de setembro após ter ficado doente enquanto estava em um centro de detenção de imigrantes.

Citada pela publicação britânica, a mãe de Uribe, Lucia, contou que o filho tinha febre e uma tosse persistente nas semanas antes de morrer. O homem ainda foi tratado pela equipe médica do centro de detenção, mas acabou por voltar à sua cela.

Depois, foi transportado para um hospital para uma cirurgia para remover um abcesso nas nádegas, mas morreu antes de ser operado.

A sua família nunca foi informada que Uribe estava no hospital e só souberam da sua morte após um agente bater à porta da casa da família.

"Foram eles que nos notificaram que ele tinha morrido", contou o irmão, José Ayala, à Sky News. "Nós nem sabíamos que ele estava no hospital ou que tinha uma cirurgia marcada. Então, bateram à nossa porta pouco depois das 5h30 da manhã".

O homem acredita que o irmão "ainda estaria vivo se nunca tivesse sido preso" e destacou que "ele adoeceu enquanto estava detido e parecia que não estavam cuidando dele".

Ismael Ayala-Uribe mudou-se do México para os Estados Unidos com a família quando tinha apenas quatro anos. Estava no país com o estatuto DACA - um programa que protege temporariamente da deportação jovens imigrantes que chegaram ao país ainda crianças - mas perdeu-o em 2016, quando foi condenado por conduzir embriagado.

Foi preso pelos agentes do ICE em agosto, em um local de lavagem de carros, onde trabalhava há 15 anos. Depois, passou cinco semanas preso em um centro de detenção em Adelanto.

Segundo o seu advogado, Uribe era um homem saudável e não tinha qualquer necessidade médica. No entanto, a mãe contou foi percebendo que o filho estava adoecendo a cada visita que lhe fazia, de oito em oito dias.

"Ele começou com muita febre", explicou. "Ele disse que não estavam ouvindo ele. A última vez que o vi, ele estava com o rosto abatido, me disse que não estava bem, disse que não aguentava mais".

"Me sinto impotente por não ter podido fazer nada para ajudar o meu filho. Nunca imaginei que iria enterrar um dos meus filhos. É uma sensação terrível, tiraram-me um pedaço do coração", desabafou.

ICE frisa que "não é negado atendimento" a imigrantes (e recorda detenções de Uribe)

Em comunicado, o ICE defendeu que "Ismael Ayala-Uribe, 39, do México, era um imigrante ilegal sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA" e "foi declarado morto às 2h32 da manhã do dia 22 de setembro".

Segundo a nota, o homem foi "avaliado por um médico" do centro de detenção, em 18 de setembro, "recebeu medicação e voltou para o seu dormitório".

Depois, a 21 de setembro, foi encaminhado para um hospital "para uma avaliação mais aprofundada de um abcesso na nádega e foi agendada para uma cirurgia no abcesso".

No entanto, pelas 1h48 desse dia, Uribe - que era "hipertenso e apresentava taquicardia anormal" - perdeu a consciência e, apesar dos esforços, "foi declarado morto às 2h32 pela equipa médica". A causa da morte ainda está sob investigação.

O ICE frisou que o homem "entrou nos Estados Unidos em data e local desconhecidos" e que foi "condenado por condução sob efeito do álcool em duas ocasiões".

Segundo a nota, "ele foi condenado pela sua primeira condução sob o efeito do álcool (DUI) em 23 de setembro de 2015 e "sentenciado a três anos de liberdade condicional".

Menos de quatro anos depois, em 12 de junho de 2019, "foi condenado pela segunda vez" e "sentenciado a 120 dias de prisão mais cinco anos de liberdade condicional".

Na nota, o serviço frisou estar empenhado "em garantir que todos aqueles sob a sua custódia residam em ambientes seguros e humanos" e defendeu que "em nenhum momento durante a detenção é negado atendimento de emergência a um estrangeiro ilegal detido".

