Saiba o que é e o que faz a CIA, agência que Trump autorizou a atuar na Venezuela

© Yuri Gripas/Reuters

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, autorizou a CIA a conduzir operações secretas na Venezuela. Nicolás Maduro, o presidente do país, respondeu com um pedido de "respeito à soberania nacional".

O QUE É A CIA

A CIA (Agência Central de Inteligência) fornece informações sobre as nações para o governo americano. Eles chamam esse trabalho de "inteligência", por isso o nome da agência, mas que também pode ser definido como espionagem. É com esses dados, sobre outros países e questões relevantes ao mundo, que o governo -tanto o presidente quanto o Conselho de Segurança Nacional -toma decisões estratégicas.

Eles se consideram a primeira linha de defesa dos Estados Unidos. Segundo o próprio lema da agência, eles conquistam o que outros não conseguem e vão a lugares onde outros não alcançam.

O trabalho da CIA é definido em três pilares. Focados na segurança nacional dos Estados Unidos, eles: coletam informações sobre países estrangeiros, fazem análises e conduzem ações -às vezes secretas- a pedido do presidente.

A agência é categórica em dizer que não faz recomendações políticas e que não em função de aplicar leis. Eles afirmam que atuam como uma fonte independente de informação que trabalha em parceria com o Departamento de Defesa e agências policiais em ações de alta complexidade, inclusive de contraterrorismo.

Eles são líderes em missões de segurança que podem abranger diversos tipos de investigações. O site oficial lista "contraterrorismo, contrainteligência, crime organizado, tráfico de drogas e controle de armas, entre outros". Isso é feito com "análise de imagens e coleta de fontes abertas, além de pesquisa e desenvolvimento técnico".

A agência é representada por um brasão que tem diversos símbolos. A águia reforça o poder de vigilância de seus agentes; o escudo, a defesa que eles promovem ao país; e a rosa-dos-ventos, as informações que eles coletam sobre tudo o que acontece no mundo.

TENSÃO ENTRE OS EUA E A VENEZUELA

As tensões entre Washington e Caracas se intensificaram desde que Trump retornou à Casa Branca em janeiro. Neste mês, o governo Trump determinou a suspensão de qualquer diálogo diplomático com a Venezuela. Estados Unidos e Venezuela não mantêm relações diplomáticas desde o primeiro mandato de Trump (2017-2021).

A todo momento, a gestão Trump busca vincular o governo Maduro ao narcotráfico. O presidente norte-americano já acusou Maduro de comandar a gangue Tren de Aragua, que seu governo designou como organização terrorista em fevereiro. O republicano também comparou as mortes de milhares de norte-americanos por overdose a mortos de guerra ao tentar justificar a intensa atividade militar no Caribe.

Presidente da Venezuela nega as alegações dos EUA de que drogas estavam sendo produzidas no seu país. O líder também afirma que os norte-americanos esperam tirá-lo do poder porque estariam "buscando uma mudança de regime por meio de ameaça militar".

Trump confirmou que autorizou a CIA a conduzir operações secretas na Venezuela. A confirmação ocorreu horas após o jornal The New York Times divulgar que o governo dos EUA permitiu secretamente que a agência conduzisse operações "secretas e letais".

Autorização para operações ocorreu por dois motivos, segundo Trump. O primeiro seria porque a Venezuela estaria libertando muitos prisioneiros, que estariam cruzando a fronteira e entrando nos EUA - sem detalhar qual fronteira estaria sendo utilizada. Apesar das declarações, não há evidências que a Venezuela tenha intencionalmente direcionado pessoas a migrarem ao país. O segundo motivo seria a grande quantidade de drogas que entram nos Estados Unidos, vindas da Venezuela, muitas delas por via marítima.

Trump, porém, se negou a responder se a CIA poderia "remover" o presidente venezuelano. O republicano ainda afirmou ao jornalista que fez o questionamento: "É ridículo me fazer essa pergunta. Na verdade, não é uma pergunta ridícula, mas não seria ridículo se eu a respondesse?"

Leia Também: 'Basta ligar para o Gianni', diz Donald Trump ao ameaçar transferir jogos da Copa