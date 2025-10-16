Notícias ao Minuto
Hamas culpa governo Netanyahu por corpos de reféns desaparecidos

O grupo terrorista afirmou que alguns corpos de israelenses foram enterrados em túneis destruídos por Israel em ataques com bombas e drones

© Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images

Folhapress
16/10/2025 20:36 ‧ há 1 hora por Folhapress

Mundo

Guerra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Hamas divulgou um comunicado nesta quinta-feira (16) responsabilizando o governo de Benjamin Netanyahu pela dificuldade em achar os corpos de 21 reféns que ainda faltam ser entregues a Israel.

 

Alguns dos corpos foram enterrados em túneis destruídos por Israel, diz grupo. Outros estão sob os escombros de prédios que foram bombardeados e destruídos.

Extremistas também indicam que ataques israelenses mataram os reféns. "O exército de ocupação nazista que matou esses prisioneiros é o mesmo que causou seu sepultamento sob os escombros", afirma o Hamas em outro trecho.

Atraso para liberar a passagem de Rafah, na fronteira entre Gaza e o Egito, também atrapalha as buscas, segundo o grupo. "Portanto, qualquer atraso na entrega dos corpos é de total responsabilidade do governo Netanyahu, que está obstruindo e impedindo o fornecimento dos meios necessários para tal".

ISRAEL DEVOLVE PRISIONEIROS PALESTINOS

O Ministério da Saúde de Gaza informou que Israel devolveu, até o momento, 120 corpos de palestinos. Segundo a entidade, grande parte dos corpos tinha sinais de tortura.

Como parte do acordo de cessar-fogo, Israel devolveu à Palestina os corpos de 120 pessoas. 90 destes foram entregues nesta quarta-feira (15), em duas levas de 45, e os outros 30 foram devolvidos nesta quinta-feira.

A troca de restos mortais faz parte do acordo de cessar-fogo. Até o momento, o Hamas devolveu 10 corpos -Israel identificou nove como sendo de israelenses e um deles não era um refém. Ainda faltam 19 corpos para serem encontrados e devolvidos.

Na segunda-feira, o Hamas libertou 20 reféns vivos. Em troca, Israel libertou quase 2.000 palestinos que estavam detidos em prisões.

Dias após acordo, os dois lados trocam acusações de quebra do cessar-fogo. Israel argumenta que o Hamas não cumpriu sua parte por não ter devolvido todos os corpos de israelenses. Por outro lado, o Hamas alega que ataques de Israel continuam na Faixa de Gaza.

Israel devolve 120 corpos e palestinos denunciam sinais de tortura

Israel devolve 120 corpos e palestinos denunciam sinais de tortura

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que teriam sido identificados sinais de espancamento e havia corpos algemados e vendados; Israel não entregou uma lista com os nomes dos mortos

Folhapress | 19:24 - 16/10/2025

