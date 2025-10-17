Notícias ao Minuto
Terremoto de magnitude 6,1 atinge o sul das Filipinas após série de abalo

Novo terremoto de magnitude 6,1 atingiu o sul das Filipinas nesta sexta-feira (17), ampliando a sequência de fortes abalos registrados desde o início do mês. Em tremores anteriores, ao menos 72 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas, segundo autoridades locais

17/10/2025 10:22 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Filipinas

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o sul das Filipinas nesta sexta-feira (17), segundo o Instituto de Vulcanologia e Sismologia do país. O abalo ocorre em meio a uma sequência de tremores que vêm sendo registrados desde o início do mês.

 

Há pouco mais de uma semana, um terremoto de magnitude 7,4 chegou a provocar a emissão de um alerta de tsunami, com risco de ondas potencialmente destrutivas na costa leste do arquipélago. O alerta foi posteriormente suspenso, sem registro de danos significativos.

O terremoto mais letal do mês foi o de magnitude 6,9, ocorrido no início de outubro, que deixou ao menos 72 mortos. Na ocasião, cerca de 20 mil pessoas precisaram abandonar suas casas na ilha de Cebu, e aproximadamente 600 residências foram destruídas.

As Filipinas estão localizadas no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, região de intensa atividade sísmica e vulcânica, o que torna o país um dos mais propensos a terremotos no mundo.
 
 

Veja as imagens do sismo de hoje na galeria acima.

Terremoto nas Filipinas deixa 72 mortos e milhares de desabrigados

Terremoto nas Filipinas deixa 72 mortos e milhares de desabrigados

O tremor de magnitude 6,9 atingiu a ilha de Cebu e provocou destruição em quase 600 casas. Mais de 20 mil pessoas deixaram suas residências e 110 mil necessitam de ajuda urgente. O governo prometeu apoio rápido às vítimas

Notícias ao Minuto | 06:33 - 02/10/2025

