Terremoto de magnitude 6,1 atinge o sul das Filipinas após série de abalo

© WeatherMonitors/ X (antigo Twitter)

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o sul das Filipinas nesta sexta-feira (17), segundo o Instituto de Vulcanologia e Sismologia do país. O abalo ocorre em meio a uma sequência de tremores que vêm sendo registrados desde o início do mês.

Há pouco mais de uma semana, um terremoto de magnitude 7,4 chegou a provocar a emissão de um alerta de tsunami, com risco de ondas potencialmente destrutivas na costa leste do arquipélago. O alerta foi posteriormente suspenso, sem registro de danos significativos.

O terremoto mais letal do mês foi o de magnitude 6,9, ocorrido no início de outubro, que deixou ao menos 72 mortos. Na ocasião, cerca de 20 mil pessoas precisaram abandonar suas casas na ilha de Cebu, e aproximadamente 600 residências foram destruídas.

As Filipinas estão localizadas no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, região de intensa atividade sísmica e vulcânica, o que torna o país um dos mais propensos a terremotos no mundo.





Veja as imagens do sismo de hoje na galeria acima.