Após salão de festas, Trump quer construir um 'Arco do Triunfo' em Washington

Republicano mostrou maquete em um jantar na Casa Branca; projeto seria realizado em comemoração do 250º aniversário de independência dos EUA, que será celebrado no próximo ano

© <p>Getty Images</p>

Folhapress
17/10/2025 15:12 ‧ há 45 minutos por Folhapress

Mundo

Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que quer construir um grandioso arco em Washington, em estilo clássico similar ao monumento em Paris. O projeto, em comemoração do 250º aniversário de independência do país celebrado no próximo ano, está sendo chamado de "arco de Trump".

 

O republicano apresentou uma maquete em um jantar na Casa Branca. O evento foi organizado para agradecer a bilionários e a grandes empresas por doarem para outro megaprojeto de remodelação do republicano: um salão de festas luxuoso e robusto, avaliado em US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão), na residência oficial na capital do país.

Empresários como o CEO da Blackstone, Stephen Schwarzman, e os investidores em criptomoedas Tyler e Cameron Winklevoss, estavam entre os participantes do jantar. O republicano aproveitou a ocasião para dizer aos convidados que estava considerando planos para construir o arco, próximo à Ponte Memorial de Arlington.

A réplica mostrada por Trump mostra um um arco grandioso, de estilo clássico, com estátua dourada alada. Uma representação em aquarela foi compartilhada nas redes sociais no mês passado pelo arquiteto Nicolas Leo Charbonneau, da Harrison Design, e repostada pelo presidente em sua conta no Truth Social.

Ainda não há detalhes de quanto custaria o projeto, quando ele começaria a ser executado ou quem o financiaria —embora a apresentação no evento indique que Trump buscaria fundos privados.

Grandes empresas americanas têm buscado estabelecer relações com o presidente por meio de jantares, doações e presentes luxuosos desde que Trump foi reeleito. A construção do salão de festas apresenta aos doadores outra via para agradar ao presidente.

A reforma começou no mês passado, quando equipes de trabalho começaram a cortar árvores e escavar. O governo prometeu que a obra estará concluída antes de Trump deixar o cargo.

