Modelo viaja a trabalho para Tailândia e vira vítima de tráfico de órgãos

Vera Kravtsova, um jovem natural da Bielorrússia, tinha o sonho de ter carreira internacional como modelo e, por isso, viajou para a Tailândia após um convite de trabalho, mas acabou sendo sequestrada

17/10/2025 14:11 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Myanmar

Vera Kravtsova, de 26 anos, desapareceu e depois foi dada como morta após concorrer a uma vaga como modelo na Tailândia. A jovem teria sido vítima de tráfico humano e os seus órgãos vendidos. 

 

A jovem bielorrussa era cantora, mas acreditava em uma carreira internacional como modelo. Assim, decidiu viajar para Banguecoque para cumprir o seu sonho após um convite para um suposto trabalho.

No entanto, Vera acabou sendo levada à força para Myanmar, em setembro. Foi mantida em cativeiro e submetida a trabalho escravo. 

"Em vez de filmagens e contratos, a Vera foi levada para o outro lado da fronteira - Myanmar -, onde foi feita prisioneira", escreve o Dailymail, citando o site de notícias russo Mash, acrescentando que "os únicos requisitos para o trabalho eram ser bonita e extorquir dinheiro de clientes ricos". 

Tudo isto sob a constantes ameaças de morte e de tráfico de órgãos. Em outubro, a jovem teria ficado sem clientes e desapareceu. 

Alguns dias depois, a família da jovem de 26 anos foi informada de que Vera tinha sido encontrada morta e para que o corpo fosse enviado para a Bielorrúsia, os sequestradores exigiram cerca de 500 mil dólares (cerca de 2,6 milhões de reais).

A família, que não tinha recursos monetários, soube que a jovem tinha sido cremada e que os seus órgãos tinha sido vendidos no mercado negro. 

Vale destacar que o caso de Vera não é o único. Estima-se que cerca de 100 mil pessoas estão sendo mantidas em condições semelhantes em diversos locais de Myanmar e que o esquema de tráfico de pessoas seja operado por um grupo de chineses, que conta com o apoio de milícias locais.

