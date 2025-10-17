Notícias ao Minuto
Procurar

Maduro não quer se meter com os EUA, diz Trump

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira (17), que os EUA atacaram um submarino que transportava drogas no Caribe, mas não deu mais detalhes

Maduro não quer se meter com os EUA, diz Trump

© <p>Getty Images</p>

Folhapress
17/10/2025 17:11 ‧ há 33 minutos por Folhapress

Mundo

Conflitos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump disse à imprensa nesta sexta-feira (17) que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, "não quer se meter com os Estados Unidos". Trump usou a expressão em inglês "fuck around", que faz uso do palavrão para fazer referência a um comportamento de alguém que provoca ou se comporta de maneira estúpida.

 

O termo tem sido usado principalmente pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, que já disse em repetidas ocasiões que os inimigos dos EUA agora precisam se lembrar da frase "fuck around, find out", algo como "vacilou, perdeu".

A expressão faz parte da tentativa de Hegseth e do governo Trump de projetar um governo mais beligerante que os antecessores -outra medida nesse sentido foi a alteração do nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, que ademais ainda precisa de autorização do Congresso para se tornar oficial.

A fala de Trump desta sexta, feita durante encontro com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski, vem durante a escalada de tensões entre EUA e Venezuela. O governo do republicano já destruiu uma série de embarcações próximas à costa da Venezuela nas últimas semanas, matando dezenas de pessoas e dizendo que os barcos transportavam drogas em direção ao território americano. Especialistas apontam que a principal rota de narcotraficantes passa pelo Oceano Pacífico e pela fronteira com o México, não pelo Caribe.

Na quinta (16), as Forças Armadas americanas atacaram mais uma embarcação, desta vez matando duas pessoas e capturando outras duas que sobreviveram ao bombardeio. A legalidade das ações é questionada dentro e fora dos EUA, uma vez que ataques do tipo só são legítimos quando há risco iminente a militares ou civis ou quando há um estado de guerra -e somente o Congresso americano pode autorizar isso.

Recentemente, entretanto, o governo Trump comunicou formalmente ao Congresso que os EUA estão "em situação de conflito armado" com narcotraficantes latino-americanos. Essa notificação permitiria ataques unilaterais em contextos em que não há perigo para forças americanas, como é o caso dos barcos destruídos. Em paralelo, a Venezuela pediu oficialmente ao Conselho de Segurança da ONU que declare os ataques ilegais, uma medida sem chance de ser aprovada, dado o poder de veto dos EUA no órgão.

Trump disse ainda nesta sexta que os EUA atacaram um submarino que transportava drogas no Caribe, mas não deu mais detalhes. O presidente disse à imprensa que Maduro "ofereceu tudo" para tentar aliviar a tensão, em aparente referência a relatos da imprensa americana de que o regime venezuelano ofereceu à Washington participação dominante na indústria de petróleo da Venezuela, país com as maiores reservas petrolíferas do mundo.

A Casa Branca teria recusado a oferta em favor de uma estratégia, envolvendo pressão militar e operações secretas da CIA, de derrubar Maduro do poder. Essa é a posição preferida pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e o diretor da agência de espionagem americana, John Ratcliffe.

Após salão de festas, Trump quer construir um 'Arco do Triunfo' em Washington

Após salão de festas, Trump quer construir um 'Arco do Triunfo' em Washington

Republicano mostrou maquete em um jantar na Casa Branca; projeto seria realizado em comemoração do 250º aniversário de independência dos EUA, que será celebrado no próximo ano

Folhapress | 15:12 - 17/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Palmeiras

Abel rejeita proposta para deixar o Palmeiras e ir rumo à Premier League

2

fama

Luana Piovani

Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar

3

fama

MURILO-BENÍCIO

Angélica entrega que Murilo Benício está solteiro e causa desconforto

4

fama

TIm Curry

Tim Curry, astro de 'It', revela que teve crânio 'esmagado' para sobreviver

5

mundo

Myanmar

Modelo viaja a trabalho para Tailândia e vira vítima de tráfico de órgãos

6

esporte

Michael Schumacher

Piloto Joey Mawson é acusado de estuprar enfermeira de Schumacher

7

fama

Mateus Solano

Mateus Solano dá tapa no celular de fã durante peça

8

esporte

Fortunas

Vini é 6º jogador mais bem pago do mundo; veja valores e o top 10 da Forbes

9

politica

Justiça

Gilmar e Fux trocam ofensas em embate tenso no STF; entenda

10

fama

CBD

Carolina Ferraz é sócia de empresa de cannabis no Uruguai