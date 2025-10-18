"Acreditamos que Trump quer acabar com esta guerra", diz Zelensky

© Andrew Harnik/Getty Images

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta-feira que houve “sinais positivos” na reunião com Donald Trump, acrescentando que entende “o desafio existente de ambos os lados”.

Em declarações a jornalistas, quando questionado se ainda confia no presidente Donald Trump, destacou: “Nós confiamos nos Estados Unidos e acreditamos que o presidente Trump quer acabar com esta guerra”.

“É difícil. É uma solução difícil. É compreensível o motivo. Para nós, é essencial, para a nossa terra e para o nosso país, porque faz parte da nossa independência”, disse.

Ele também fez referência ao acordo de paz alcançado no Oriente Médio, ressaltando que Trump “foi bem-sucedido” e que isso pode ser um bom sinal para resolver o conflito na Ucrânia.

Zelensky acrescentou ainda que, após a reunião com Donald Trump, participou de uma chamada telefônica conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, além de outros líderes europeus.

O presidente ucraniano destacou também que um dos “principais pontos” da reunião foi sobre as garantias de segurança que os Estados Unidos podem oferecer à Ucrânia.

Já sobre os mísseis de longo alcance Tomahawk, Zelensky afirmou que não falaria a respeito com a imprensa: “Falamos sobre mísseis de longo alcance, é claro, [mas] não quero fazer declarações sobre isso”.

Segundo ele, isso se deve ao fato de que os Estados Unidos não querem “uma escalada” na guerra.

Vale lembrar que Donald Trump e Volodymyr Zelensky se reuniram na tarde desta sexta-feira para tratar da guerra na Ucrânia, tendo o norte-americano começado por elogiar seu homólogo ucraniano.

Enquanto falava com jornalistas, Trump declarou que revelaria o conteúdo da conversa telefônica que teve na quinta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, acrescentando acreditar que o líder do Kremlin “quer acabar com a guerra” na Ucrânia.

Embora Zelensky também queira encerrar o conflito, mostrou-se cauteloso em relação a essa possibilidade. Ainda assim, ressaltou que é preciso que todos se sentem, conversem e cheguem a um acordo de cessar-fogo.

Trump e Putin se reúnem em duas semanas

O presidente norte-americano, vale lembrar, vai se encontrar com o presidente russo dentro de duas semanas, em Budapeste, na Hungria. A reunião terá como objetivo “colocar fim à guerra inglória” entre Moscou e Kiev.

A confirmação e os detalhes do encontro foram divulgados pelo próprio Trump, que explicou em sua rede social, a Truth Social, que a reunião foi “acertada” após sua conversa por telefone com Putin. Segundo ele, a ligação foi “muito produtiva”. Mais tarde, o Kremlin também confirmou que estava sendo organizada a cúpula entre os dois líderes.

Antes da reunião entre Trump e Putin na Hungria, “haverá um encontro de conselheiros de alto nível” já na próxima semana, sendo que as reuniões iniciais dos Estados Unidos “serão lideradas pelo secretário de Estado Marco Rubio, juntamente com outras pessoas a serem designadas”. Rubio deverá se reunir, inclusive, com “seu colega Sergey Lavrov”, ministro das Relações Exteriores da Rússia.

Leia Também: Após salão de festas, Trump quer construir um 'Arco do Triunfo' em Washington