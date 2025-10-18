Urso rouba encomenda de sacada: "Os ladrões vêm em todas as formas"

© Washington Department of Fish & Wildlife

Conselho de amigo: se pedir comida por delivery, não deixe que ela fique muito tempo na porta. Um urso pode acabar roubando.

A recomendação foi feita pelo Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Washington, nos Estados Unidos, na descrição de um vídeo em que exatamente essa situação acontece.

Nas imagens, um urso-negro, comum na região, é visto invadindo a varanda de uma casa. Na boca, ele carrega uma embalagem e sai calmamente da propriedade, pronto para apreciar o que imagina ser uma refeição.

“Os ladrões vêm em todas as formas, inclusive peludos e de quatro patas”, brincou a autoridade na publicação no Facebook, explicando em seguida que, em praticamente toda a região de Washington, os ursos-negros são bastante comuns.

“Ao se prepararem para a hibernação no outono e depois de acordarem na primavera, eles procuram fontes de alimento altamente calóricas e fáceis de encontrar”, acrescentou o departamento. “Infelizmente, para esse urso-negro perto de Ocean Shores, o pacote continha apenas uma blusa e não comida”, revelou.

“Mas, se os ursos se acostumarem a encontrar alimentos calóricos em determinada área, eles vão voltar”, alertou ainda a entidade. “A melhor maneira de incentivá-los a seguir em frente e se concentrarem em fontes naturais de alimento é remover potenciais atrativos” — ou seja, não deixar comida do lado de fora de casa, evitando que um ladrão peludo apareça.

Mas esses animais não se limitam a roubar comida nas varandas. Na quarta-feira, dia 15, na Califórnia, durante a noite, outro urso foi flagrado com o focinho dentro de um balde de lixo, que havia caído — provavelmente derrubado pelo próprio animal.

No vídeo, o urso aparece poucos segundos depois com um saco branco na boca e segue em direção a uma área de árvores, onde provavelmente fez sua refeição com o lixo da vizinhança.

Também nesse caso, as autoridades locais reforçaram que há muitos ursos na região e que é comum vê-los circulando. Mas alertaram os moradores a manter o lixo dentro de casa até a manhã da coleta, para evitar situações possivelmente perigosas.

