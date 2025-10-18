Notícias ao Minuto
Procurar

Urso rouba encomenda de sacada: "Os ladrões vêm em todas as formas"

Um urso-negro foi 'flagrado' roubando uma encomenda de uma sacada nos Estados Unidos, provavelmente pensando que estava levando comida - e não uma camiseta. “Os ladrões vêm em todas as formas, incluindo peludos e de quatro patas”, alertaram as autoridades locais.

Urso rouba encomenda de sacada: "Os ladrões vêm em todas as formas" Vídeo
Notícias ao Minuto

Mais Vistos

Abel rejeita proposta para deixar o Palmeiras e ir rumo à Premier League

Abel rejeita proposta para deixar o Palmeiras e ir rumo à Premier League

Modelo viaja a trabalho para Tailândia e vira vítima de tráfico de órgãos

Modelo viaja a trabalho para Tailândia e vira vítima de tráfico de órgãos

Angélica entrega que Murilo Benício está solteiro e causa desconforto

Angélica entrega que Murilo Benício está solteiro e causa desconforto

Relacionados

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Urso rouba encomenda de sacada: "Os ladrões vêm em todas as formas"

Um urso-negro foi 'flagrado' roubando uma encomenda de uma sacada nos Estados Unidos, provavelmente pensando que estava levando comida - e não uma camiseta. “Os ladrões vêm em todas as formas, incluindo peludos e de quatro patas”, alertaram as autoridades locais.

© Washington Department of Fish & Wildlife

© Washington Department of Fish & Wildlife

Notícias ao Minuto Brasil
18/10/2025 06:38 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

Mundo

EUA

Conselho de amigo: se pedir comida por delivery, não deixe que ela fique muito tempo na porta. Um urso pode acabar roubando.

 

A recomendação foi feita pelo Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Washington, nos Estados Unidos, na descrição de um vídeo em que exatamente essa situação acontece.

Nas imagens, um urso-negro, comum na região, é visto invadindo a varanda de uma casa. Na boca, ele carrega uma embalagem e sai calmamente da propriedade, pronto para apreciar o que imagina ser uma refeição.

“Os ladrões vêm em todas as formas, inclusive peludos e de quatro patas”, brincou a autoridade na publicação no Facebook, explicando em seguida que, em praticamente toda a região de Washington, os ursos-negros são bastante comuns.

“Ao se prepararem para a hibernação no outono e depois de acordarem na primavera, eles procuram fontes de alimento altamente calóricas e fáceis de encontrar”, acrescentou o departamento. “Infelizmente, para esse urso-negro perto de Ocean Shores, o pacote continha apenas uma blusa e não comida”, revelou.

“Mas, se os ursos se acostumarem a encontrar alimentos calóricos em determinada área, eles vão voltar”, alertou ainda a entidade. “A melhor maneira de incentivá-los a seguir em frente e se concentrarem em fontes naturais de alimento é remover potenciais atrativos” — ou seja, não deixar comida do lado de fora de casa, evitando que um ladrão peludo apareça.

Mas esses animais não se limitam a roubar comida nas varandas. Na quarta-feira, dia 15, na Califórnia, durante a noite, outro urso foi flagrado com o focinho dentro de um balde de lixo, que havia caído — provavelmente derrubado pelo próprio animal.

No vídeo, o urso aparece poucos segundos depois com um saco branco na boca e segue em direção a uma área de árvores, onde provavelmente fez sua refeição com o lixo da vizinhança.

Também nesse caso, as autoridades locais reforçaram que há muitos ursos na região e que é comum vê-los circulando. Mas alertaram os moradores a manter o lixo dentro de casa até a manhã da coleta, para evitar situações possivelmente perigosas.

Leia Também: "Acreditamos que Trump quer acabar com esta guerra", diz Zelensky

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Palmeiras

Abel rejeita proposta para deixar o Palmeiras e ir rumo à Premier League

2

fama

MURILO-BENÍCIO

Angélica entrega que Murilo Benício está solteiro e causa desconforto

3

esporte

Santos

'Lenda' brasileira arrasa Neymar: "Não serve como exemplo para ninguém"

4

fama

TIm Curry

Tim Curry, astro de 'It', revela que teve crânio 'esmagado' para sobreviver

5

fama

Mateus Solano

Mateus Solano dá tapa no celular de fã durante peça

6

esporte

Fortunas

Vini é 6º jogador mais bem pago do mundo; veja valores e o top 10 da Forbes

7

mundo

Myanmar

Modelo viaja a trabalho para Tailândia e vira vítima de tráfico de órgãos

8

fama

Celebridade

Transformações: antes e depois de famosos que emagreceram muito

9

tech

Inteligência Artificial

Meta adiciona controle parental para interações de adolescentes com IA

10

mundo

Irão

Irã anuncia que acordo de 2015 para restringir programa nuclear expirou