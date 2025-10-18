Vulcão Kilauea no Havai entra (de novo) em erupção. Veja as imagens

© Serviço Geológico dos Estados Unidos/Youtube

O vulcão Kilauea, no Havaí, está novamente em erupção. Esta já é a 35ª vez que o vulcão entra em atividade desde dezembro de 2024, sendo considerado um dos mais ativos do mundo.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), a erupção mais recente começou às 9h34 de sexta-feira no horário do Havaí (20h34 em Lisboa).

“A erupção atual tem sido caracterizada por fontes de lava episódicas”, informou o serviço em seu site oficial. “Cada um dos episódios anteriores de fontes de lava teve duração que variou de algumas horas até uma semana, e foi acompanhado por uma forte deflação na região do cume”, acrescentou a entidade.

Até o momento, o USGS destaca que não há atividade sísmica relevante e que os níveis de dióxido de enxofre no ar permanecem dentro dos limites seguros para os seres humanos.

O último episódio de erupção do Kilauea havia ocorrido no dia 1º de outubro deste ano, com duração de cerca de seis horas. Na ocasião, duas fontes de lava saíram das aberturas norte e sul e chegaram a atingir três metros de altura.

Pode acompanhar ao vivo a erupção aqui.

Leia Também: Irã anuncia que acordo de 2015 para restringir programa nuclear expirou