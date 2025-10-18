Notícias ao Minuto
Homem é indiciado após filha morrer dentro de carro enquanto ele bebia

A menina foi encontrada sem vida após ser deixada trancada dentro de um carro sob temperaturas extremas, enquanto o pai estava em casa assistindo a vídeos pornográficos, jogando videogame e bebendo cerveja.

Guilherme Bernardo
18/10/2025 09:30 ‧ há 1 hora por Guilherme Bernardo

Mundo

EUA

Christopher Scholtes, de 37 anos, foi acusado nesta semana de homicídio doloso pela morte da filha de dois anos, Parker, em Tucson, no estado do Arizona (EUA). A menina foi encontrada sem vida após ser deixada trancada dentro de um carro sob temperaturas extremas, enquanto o pai estava em casa assistindo a vídeos pornográficos, jogando videogame e bebendo cerveja.

 

O caso ocorreu em julho do ano passado, durante o verão no Hemisfério Norte, mas os detalhes foram revelados em audiência judicial nesta terça-feira (14). Segundo a Promotoria, Scholtes havia deixado o carro ligado, com o ar-condicionado funcionando, enquanto entrou em casa. Ele teria “perdido a noção do tempo”, e o veículo — um Acura 2003 — acabou desligando sozinho, deixando a criança confinada e exposta ao calor.

De acordo com o legista do condado de Pima, quando os socorristas chegaram, a temperatura interna do carro era de 42°C, e Parker já havia morrido por exposição ao calor extremo.

Mensagens de texto apresentadas no tribunal mostraram que a negligência era recorrente. A mãe da criança, Erika, enviou uma mensagem ao marido enquanto a filha era levada ao hospital: “Eu te disse para parar de deixá-los no carro, quantas vezes eu já te disse?”.

Mais tarde, já no hospital — onde trabalhava como anestesista e onde a menina foi atendida —, Erika mandou outra mensagem: “Nós a perdemos. Ela era perfeita.” Scholtes respondeu: “Querida, me desculpe! Como eu pude fazer isso? Eu matei nosso bebê. Isso não pode ser real.”

O casal tem outras duas filhas, de 5 e 9 anos. Apesar das evidências e das mensagens trocadas, Erika defendeu o marido em tribunal, chamando a morte da filha de “um erro trágico”. O caso segue sob investigação, e Scholtes permanece respondendo ao processo por homicídio doloso.

