Notícias ao Minuto
Procurar

Museu do Louvre sofre assalto! Ladrões roubaram várias joias

Pelo menos, três suspeitos, completamente encapuzados, teriam entrado ao edifício através de um elevador de carga, com acesso para a Galeria Apollo - a sala visada. Dois homens teriam quebrado as janelas e roubado nove peças, enquanto um terceiro ficou de vigia.

Museu do Louvre sofre assalto! Ladrões roubaram várias joias

© Reuters

Notícias ao Minuto Brasil
19/10/2025 06:57 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Mundo

França

O Museu do Louvre, em Paris, França, foi assaltado na manhã deste domingo por, pelo menos, três suspeitos.

 

A informação é confirmada pela ministra da Cultura de França, numa publicação na rede social X.

"Aconteceu um assalto esta manhã no Museu do Louvre. Não há feridos a reportar", afirmou Rachida Dati. "Estou no local com a equipe do museu e a polícia. As investigações estão em andamento."

Segundo o Le Parisien, que diz ter tido acesso a conclusões preliminares da investigação, pelo menos, três suspeitos, completamente encapuzados, conseguiram entrar pelo prédio através da área virada para o Rio Sena, onde estavam ocorrendo obras.

Os suspeitos teriam usado um elevador de carga para ter acesso direto à sala visada, a Galeria Apollo. Dois homens quebraram as janelas para entrar no local, enquanto um terceiro permaneceu do lado de fora, possivelmente, de vigia.

Ao todo, terão sido roubadas nove peças da coleção de joias de Napoleão e da Imperatriz. Entre elas, um colar, um broche e uma tiara, que estariam em exposição em vitrines dedicadas a Napoleão e demais soberanos franceses.

O jornal cita ainda uma fonte interna do museu que teria confirmado que o Regent, o maior diamante da coleção, com mais de 140 quilates, não foi uma das peças roubadas.

Na sua conta na rede social X, o museu informa que vai permanecer encerrado o resto do dia por "razões excecionais".

Leia Também: Presidente da Colômbia acusa EUA de matar pescador e violar águas

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Vanessa Gurrola Peraza

Ex-rainha de carnaval é presa acusada de matar o próprio noivo

2

mundo

França

Museu do Louvre sofre assalto! Ladrões roubaram várias joias

3

fama

diabetes

Ex-A Praça é Nossa amputa pé após infecção por diabetes: 'Medo'

4

mundo

Colômbia

Presidente da Colômbia acusa EUA de matar pescador e violar águas

5

justica

Crime

Cozinheira é assassinada a tiros por se recusar a envenenar policiais

6

fama

Kim Kardashian

Kim Kardashian aparece com look bizarro no tapete vermelho

7

brasil

São Paulo

Polícia acha mais de 12 crânios e ossos humanos em apartamento de São Paulo

8

fama

Brigitte Bardot

Brigitte Bardot já está em casa após passar por cirurgia

9

lifestyle

Exercício

Fica sentado o dia todo? As quatro maneiras de 'reverter os danos'

10

mundo

Air China

Incêndio em bateria força pouso de emergência em voo da Air China; vídeo