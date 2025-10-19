Museu do Louvre sofre assalto! Ladrões roubaram várias joias

© Reuters

O Museu do Louvre, em Paris, França, foi assaltado na manhã deste domingo por, pelo menos, três suspeitos.

A informação é confirmada pela ministra da Cultura de França, numa publicação na rede social X.

"Aconteceu um assalto esta manhã no Museu do Louvre. Não há feridos a reportar", afirmou Rachida Dati. "Estou no local com a equipe do museu e a polícia. As investigações estão em andamento."

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Segundo o Le Parisien, que diz ter tido acesso a conclusões preliminares da investigação, pelo menos, três suspeitos, completamente encapuzados, conseguiram entrar pelo prédio através da área virada para o Rio Sena, onde estavam ocorrendo obras.

Os suspeitos teriam usado um elevador de carga para ter acesso direto à sala visada, a Galeria Apollo. Dois homens quebraram as janelas para entrar no local, enquanto um terceiro permaneceu do lado de fora, possivelmente, de vigia.

Ao todo, terão sido roubadas nove peças da coleção de joias de Napoleão e da Imperatriz. Entre elas, um colar, um broche e uma tiara, que estariam em exposição em vitrines dedicadas a Napoleão e demais soberanos franceses.

O jornal cita ainda uma fonte interna do museu que teria confirmado que o Regent, o maior diamante da coleção, com mais de 140 quilates, não foi uma das peças roubadas.

Na sua conta na rede social X, o museu informa que vai permanecer encerrado o resto do dia por "razões excecionais".

️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

∴

️ The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Leia Também: Presidente da Colômbia acusa EUA de matar pescador e violar águas