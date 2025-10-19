EUA devolvem sobreviventes de ataque contra submarino de narcotráfico

© Lusa

Quatro “narcoterroristas” estavam a bordo do submarino e dois foram mortos, escreveu Donald Trump na rede social que controla, a Truth Social, no sábado.

O republicano acrescentou que os dois sobreviventes estavam “sendo devolvidos aos seus países de origem, Equador e Colômbia, onde serão detidos e levados à justiça”.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou no sábado o retorno ao país de um cidadão colombiano, sobrevivente do ataque norte-americano.

“Recebemos com satisfação o colombiano preso no narcossubmarino, estamos felizes por ele estar vivo e ele será julgado de acordo com as leis”, disse Petro, na rede social X, sem dar mais detalhes.

Na sexta-feira, Donald Trump afirmou que o ataque mais recente das forças norte-americanas no Caribe teve como alvo um submarino que transportava grandes quantidades de drogas.

Os serviços de inteligência dos EUA “confirmaram que essa embarcação estava carregada principalmente com fentanil e outras drogas ilegais”, acrescentou o presidente norte-americano no sábado.

O novo ataque — no âmbito de uma campanha que Trump justifica como combate ao tráfico de drogas — foi pelo menos o sexto em águas próximas à Venezuela desde o início de setembro e o primeiro a deixar sobreviventes resgatados pelos militares norte-americanos.

Desde o início de setembro, esses ataques em águas perto da Venezuela já deixaram pelo menos 27 mortos.

Na quarta-feira, Trump declarou que naquela região “o mar está muito bem controlado” e que “certamente” estão sendo avaliados ataques em terra.

Confrontado com uma reportagem do New York Times, que revelou que ele teria autorizado operações secretas da CIA na Venezuela contra o governo, incluindo a possibilidade de “neutralizar” o presidente Nicolás Maduro, Trump não negou.

Trump apontou os alvos dos ataques norte-americanos como integrantes do cartel Tren de Aragua, um grupo criminoso venezuelano com presença em vários países e classificado por Washington como organização terrorista.

Os Estados Unidos acusam o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar uma rede de narcotráfico e recentemente aumentaram para 50 milhões de dólares a recompensa por sua captura.

Maduro, por sua vez, negou qualquer ligação com o tráfico de drogas.

No Congresso dos EUA, democratas alegam que os ataques violam tanto a legislação norte-americana quanto o direito internacional. Já alguns congressistas republicanos têm cobrado mais informações da Casa Branca sobre a justificativa legal e os detalhes das operações.

Na semana passada, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, disse a líderes militares que o governo norte-americano quer “forçar uma mudança de regime” no país sul-americano.

