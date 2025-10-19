Notícias ao Minuto
Procurar

Incêndio em bateria força pouso de emergência em voo da Air China; vídeo

Ainda não foi confirmado se a bateria que causou o fogo estava instalada em algum dispositivo eletrônico ou se era uma bateria reserva.

Incêndio em bateria força pouso de emergência em voo da Air China; vídeo

© Reprodução / X

Guilherme Bernardo
19/10/2025 08:45 ‧ há 2 horas por Guilherme Bernardo

Mundo

Air China

Um voo da Air China precisou fazer um pouso de emergência neste sábado (11) após uma bateria de lítio pegar fogo na bagagem de mão de um passageiro. O avião partia de Hangzhou, na China, com destino a Incheon, na Coreia do Sul. O incidente ocorreu quando a bagagem, guardada no compartimento superior da cabine, entrou em combustão espontânea, segundo comunicado da companhia aérea.

 

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o compartimento de bagagens em chamas, com fumaça se espalhando rapidamente pela cabine e passageiros em pânico. A tripulação agiu rapidamente para controlar o incêndio, e o piloto desviou o trajeto, pousando de emergência no Aeroporto Internacional de Pudong, em Xangai. Ninguém ficou ferido, de acordo com a Air China.

 

 

 

Ainda não foi confirmado se a bateria que causou o fogo estava instalada em algum dispositivo eletrônico ou se era uma bateria reserva.

O caso ocorre poucos meses após o governo chinês proibir o transporte de algumas baterias portáteis a bordo de voos domésticos, medida adotada em junho após alertas sobre o risco crescente de incêndios causados por esse tipo de material. A regra impede o embarque de baterias que não possuam certificação de segurança chinesa, mas não se aplica a modelos removíveis — como o que teria causado o incêndio deste sábado.

As baterias de lítio são amplamente utilizadas em celulares, laptops, carregadores e cigarros eletrônicos. Elas podem superaquecer e incendiar em caso de curto-circuito ou dano físico. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) registrou, até junho deste ano, 38 incidentes envolvendo baterias de lítio em voos de passageiros e de carga. Em 2023, foram 89 casos semelhantes.

Diante dos riscos, governos e companhias aéreas vêm endurecendo as regras de transporte. Nos Estados Unidos, por exemplo, as baterias de lítio estão proibidas na bagagem despachada, a menos que os dispositivos estejam totalmente desligados.

A Air China informou que colaborará com as autoridades para investigar o caso e reforçar os protocolos de segurança a bordo.

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Vanessa Gurrola Peraza

Ex-rainha de carnaval é presa acusada de matar o próprio noivo

2

mundo

França

Museu do Louvre sofre assalto! Ladrões roubaram várias joias

3

fama

diabetes

Ex-A Praça é Nossa amputa pé após infecção por diabetes: 'Medo'

4

mundo

Colômbia

Presidente da Colômbia acusa EUA de matar pescador e violar águas

5

justica

Crime

Cozinheira é assassinada a tiros por se recusar a envenenar policiais

6

fama

Kim Kardashian

Kim Kardashian aparece com look bizarro no tapete vermelho

7

brasil

São Paulo

Polícia acha mais de 12 crânios e ossos humanos em apartamento de São Paulo

8

fama

Brigitte Bardot

Brigitte Bardot já está em casa após passar por cirurgia

9

lifestyle

Exercício

Fica sentado o dia todo? As quatro maneiras de 'reverter os danos'

10

mundo

Air China

Incêndio em bateria força pouso de emergência em voo da Air China; vídeo