Incêndio em bateria força pouso de emergência em voo da Air China; vídeo

Um voo da Air China precisou fazer um pouso de emergência neste sábado (11) após uma bateria de lítio pegar fogo na bagagem de mão de um passageiro. O avião partia de Hangzhou, na China, com destino a Incheon, na Coreia do Sul. O incidente ocorreu quando a bagagem, guardada no compartimento superior da cabine, entrou em combustão espontânea, segundo comunicado da companhia aérea.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o compartimento de bagagens em chamas, com fumaça se espalhando rapidamente pela cabine e passageiros em pânico. A tripulação agiu rapidamente para controlar o incêndio, e o piloto desviou o trajeto, pousando de emergência no Aeroporto Internacional de Pudong, em Xangai. Ninguém ficou ferido, de acordo com a Air China.



Ainda não foi confirmado se a bateria que causou o fogo estava instalada em algum dispositivo eletrônico ou se era uma bateria reserva.

O caso ocorre poucos meses após o governo chinês proibir o transporte de algumas baterias portáteis a bordo de voos domésticos, medida adotada em junho após alertas sobre o risco crescente de incêndios causados por esse tipo de material. A regra impede o embarque de baterias que não possuam certificação de segurança chinesa, mas não se aplica a modelos removíveis — como o que teria causado o incêndio deste sábado.

As baterias de lítio são amplamente utilizadas em celulares, laptops, carregadores e cigarros eletrônicos. Elas podem superaquecer e incendiar em caso de curto-circuito ou dano físico. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) registrou, até junho deste ano, 38 incidentes envolvendo baterias de lítio em voos de passageiros e de carga. Em 2023, foram 89 casos semelhantes.

Diante dos riscos, governos e companhias aéreas vêm endurecendo as regras de transporte. Nos Estados Unidos, por exemplo, as baterias de lítio estão proibidas na bagagem despachada, a menos que os dispositivos estejam totalmente desligados.

A Air China informou que colaborará com as autoridades para investigar o caso e reforçar os protocolos de segurança a bordo.