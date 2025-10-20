Notícias ao Minuto
Incêndio em prédio de Lyon deixa quatro mortos e dezenas desabrigados

Fogo começou na madrugada desta segunda-feira em um edifício de dez andares próximo ao centro comercial La Part-Dieu. As vítimas estavam no subsolo e não seriam moradoras do local. Autoridades investigam as causas do incêndio

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
20/10/2025 05:00 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

França

Quatro pessoas morreram após um incêndio atingir um edifício residencial em Lyon, na França. As vítimas estavam no subsolo do prédio, e autoridades acreditam que não eram moradoras do local. O fogo foi controlado após duas horas de combate.

 

Um incêndio atingiu um prédio de dez andares no 3º distrito de Lyon, próximo ao centro comercial La Part-Dieu, na madrugada desta segunda-feira (20). As chamas começaram por volta das 5h10 (horário local) e foram completamente controladas às 7h.

De acordo com as autoridades locais, as vítimas são dois homens e duas mulheres. O prefeito Grégory Doucet afirmou que o caso será investigado e elogiou a resposta rápida dos bombeiros, que mobilizaram 78 agentes e 34 viaturas. 

Um ginásio municipal foi aberto para receber os moradores desalojados, e equipes de apoio psicológico estão acompanhando as famílias afetadas pela tragédia.

