Incêndio em prédio de Lyon deixa quatro mortos e dezenas desabrigados

Quatro pessoas morreram após um incêndio atingir um edifício residencial em Lyon, na França. As vítimas estavam no subsolo do prédio, e autoridades acreditam que não eram moradoras do local. O fogo foi controlado após duas horas de combate.
Um incêndio atingiu um prédio de dez andares no 3º distrito de Lyon, próximo ao centro comercial La Part-Dieu, na madrugada desta segunda-feira (20). As chamas começaram por volta das 5h10 (horário local) e foram completamente controladas às 7h.
De acordo com as autoridades locais, as vítimas são dois homens e duas mulheres. O prefeito Grégory Doucet afirmou que o caso será investigado e elogiou a resposta rápida dos bombeiros, que mobilizaram 78 agentes e 34 viaturas.
Un incendie est déclaré ce matin MO vers 05h00 dans le 3e arrondissement de Lyon.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 20, 2025
Neuf Le Préfet Fabrice ROSAY sur place aux côtés de l’autorité judiciaire et du Maire de Lyon
Une enquête a été ouverte. pic.twitter.com/xOA3edwp9n
Um ginásio municipal foi aberto para receber os moradores desalojados, e equipes de apoio psicológico estão acompanhando as famílias afetadas pela tragédia.