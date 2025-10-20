Notícias ao Minuto
Motorista morre após ataque a ônibus com torcedores de basquete na Itália

Veículo que levava fãs do Estra Pistoia foi apedrejado por rivais após partida em Rieti. Um tijolo atravessou o para-brisa e matou o motorista de 65 anos. Governo e federação condenaram o ato e pedem punição aos responsáveis

20/10/2025 07:13 ‧ há 30 minutos por Notícias ao Minuto

Mundo

Itália

Um motorista de ônibus morreu neste domingo (19) após o veículo que transportava torcedores do time de basquete Estra Pistoia ser atacado por torcedores rivais do RSR Sebastiani Rieti, na cidade de Rieti, região central da Itália.

 

O ataque ocorreu logo depois da vitória do Pistoia sobre o Sebastiani Rieti, em partida válida pela segunda divisão do campeonato italiano de basquete. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, o ônibus foi apedrejado na estrada estadual 79, na altura de Contigliano. Um tijolo lançado contra o veículo atravessou o para-brisa e atingiu o segundo motorista, Raffaele Marianella, de 65 anos, que morreu ainda no local.

Equipes médicas tentaram reanimá-lo, sem sucesso. O ônibus, que retornava a Pistoia, contava com escolta policial até pouco antes do ataque. A polícia italiana abriu investigação para identificar os agressores e apura a possibilidade de emboscada.

A Federação Italiana de Basquete (FIP) emitiu nota lamentando o ocorrido e prestando condolências à família da vítima. “A FIP acompanhará com máxima atenção o desenrolar das investigações para que os responsáveis sejam punidos”, afirmou a entidade.

A primeira-ministra Giorgia Meloni classificou o episódio como “ato covarde e criminoso”. “O ataque ao ônibus dos torcedores do Pistoia Basket, que custou a vida a um motorista atingido por um tijolo, é uma violência inaceitável. Confio que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça”, escreveu nas redes sociais

O ministro do Esporte, Andrea Abodi, também se pronunciou. “Como é possível morrer voltando para casa depois de um jogo de basquete? Esses criminosos nunca poderão ser chamados de torcedores. O esporte é vida, e esses atos estão a anos-luz de seus valores”, declarou.

