Motorista morre após ataque a ônibus com torcedores de basquete na Itália

Um motorista de ônibus morreu neste domingo (19) após o veículo que transportava torcedores do time de basquete Estra Pistoia ser atacado por torcedores rivais do RSR Sebastiani Rieti, na cidade de Rieti, região central da Itália.
O ataque ocorreu logo depois da vitória do Pistoia sobre o Sebastiani Rieti, em partida válida pela segunda divisão do campeonato italiano de basquete. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, o ônibus foi apedrejado na estrada estadual 79, na altura de Contigliano. Um tijolo lançado contra o veículo atravessou o para-brisa e atingiu o segundo motorista, Raffaele Marianella, de 65 anos, que morreu ainda no local.
Equipes médicas tentaram reanimá-lo, sem sucesso. O ônibus, que retornava a Pistoia, contava com escolta policial até pouco antes do ataque. A polícia italiana abriu investigação para identificar os agressores e apura a possibilidade de emboscada.
Assalto dei tifosi #Rieti al pullman del #PistoiaBasket. L’autista, nella sassaiola, è stato colpito da un mattone, che ha sfondato il vetro. È morto. Ma cos’è questa follia? Fermatevi! Rinsavite!— Rita Cavallaro (@Rita_Cavallaro) October 19, 2025
E arrestateli tutti!
Lo sport dovrebbe unire, ma ormai è ostaggio di delinquenti pic.twitter.com/Cl3irf0kgf
A Federação Italiana de Basquete (FIP) emitiu nota lamentando o ocorrido e prestando condolências à família da vítima. “A FIP acompanhará com máxima atenção o desenrolar das investigações para que os responsáveis sejam punidos”, afirmou a entidade.
A primeira-ministra Giorgia Meloni classificou o episódio como “ato covarde e criminoso”. “O ataque ao ônibus dos torcedores do Pistoia Basket, que custou a vida a um motorista atingido por um tijolo, é uma violência inaceitável. Confio que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça”, escreveu nas redes sociais
Una notizia terribile che lascia senza parole.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2025
L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle.
Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a…
O ministro do Esporte, Andrea Abodi, também se pronunciou. “Como é possível morrer voltando para casa depois de um jogo de basquete? Esses criminosos nunca poderão ser chamados de torcedores. O esporte é vida, e esses atos estão a anos-luz de seus valores”, declarou.
Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket? È sconvolgente l’assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono…— Andrea Abodi (@andreaabodi) October 19, 2025