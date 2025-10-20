Notícias ao Minuto
Louvre chegou a abrir nesta segunda, mas fechou novamente após assalto

Museu mais visitado do mundo suspendeu visitas um dia depois do roubo de nove joias da coleção de Napoleão. Autoridades francesas admitem falhas graves de segurança e prometem capturar os responsáveis

Louvre chegou a abrir nesta segunda, mas fechou novamente após assalto

© REUTERS/Gonzalo Fuentes

20/10/2025 05:58 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

França

O Museu do Louvre, em Paris, continuará fechado nesta segunda-feira (20) após o assalto ocorrido no domingo, informou a direção do museu à emissora France Bleu.

 

As portas chegaram a ser abertas normalmente pela manhã, e os primeiros visitantes foram autorizados a entrar. No entanto, poucas horas depois, o museu decidiu evacuar o prédio e suspender novamente as visitas. Em comunicado nas redes sociais, a administração informou que os ingressos comprados antecipadamente serão reembolsados.

O assalto ao Louvre

O roubo ocorreu na manhã de domingo (19), entre 9h30 e 9h40, horário local (4h30 e 4h40 no horário de Brasília). Segundo as autoridades francesas, pelo menos três homens encapuzados invadiram o museu em scooters e aproveitaram obras em andamento para usar um elevador de carga que dava acesso direto à Galeria d’Apollon, setor onde estava exposta uma valiosa coleção de joias pertencentes a Napoleão Bonaparte.

Os criminosos quebraram vitrines e roubaram nove peças históricas, entre elas um colar, uma pregadeira e uma tiara. O valor das joias ainda não foi oficialmente estimado, mas especialistas afirmam que o prejuízo é de proporções “inestimáveis”, considerando o valor histórico e artístico da coleção.

Críticas ao sistema de segurança

O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, admitiu falhas graves na segurança do museu. “Falhamos. Os criminosos conseguiram instalar uma plataforma elevatória na via pública e roubar joias de valor incalculável, o que transmite uma imagem deplorável da França”, afirmou em entrevista à rádio France Inter.

O presidente Emmanuel Macron também se pronunciou, prometendo que as forças de segurança farão “tudo o que for possível” para identificar e capturar os responsáveis. Até o momento, quatro suspeitos estão sendo procurados.

Histórico recente de furtos em museus franceses

O episódio reacende o debate sobre falhas de segurança nos principais museus da França. Em setembro, o Museu Nacional de História Natural, também em Paris, foi alvo de um arrombamento que resultou no roubo de peças de ouro nativo avaliadas em cerca de 600 mil euros (aproximadamente R$ 3,7 milhões).

Poucas semanas depois, um assalto ao Museu Nacional de Porcelana de Limoges, no centro do país, provocou prejuízos estimados em 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões).

Um ícone cultural ameaçado

Localizado no coração de Paris, o Louvre é o museu mais visitado do mundo, com quase 9 milhões de visitantes em 2024. O novo incidente representa um duro golpe na imagem do país e reacende a discussão sobre a vulnerabilidade do patrimônio cultural francês diante da ação de quadrilhas especializadas em arte e antiguidades.

