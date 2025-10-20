Louvre chegou a abrir nesta segunda, mas fechou novamente após assalto

© REUTERS/Gonzalo Fuentes

O Museu do Louvre, em Paris, continuará fechado nesta segunda-feira (20) após o assalto ocorrido no domingo, informou a direção do museu à emissora France Bleu.

As portas chegaram a ser abertas normalmente pela manhã, e os primeiros visitantes foram autorizados a entrar. No entanto, poucas horas depois, o museu decidiu evacuar o prédio e suspender novamente as visitas. Em comunicado nas redes sociais, a administração informou que os ingressos comprados antecipadamente serão reembolsados.

O assalto ao Louvre

O roubo ocorreu na manhã de domingo (19), entre 9h30 e 9h40, horário local (4h30 e 4h40 no horário de Brasília). Segundo as autoridades francesas, pelo menos três homens encapuzados invadiram o museu em scooters e aproveitaram obras em andamento para usar um elevador de carga que dava acesso direto à Galeria d’Apollon, setor onde estava exposta uma valiosa coleção de joias pertencentes a Napoleão Bonaparte.

Os criminosos quebraram vitrines e roubaram nove peças históricas, entre elas um colar, uma pregadeira e uma tiara. O valor das joias ainda não foi oficialmente estimado, mas especialistas afirmam que o prejuízo é de proporções “inestimáveis”, considerando o valor histórico e artístico da coleção.

Críticas ao sistema de segurança

O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, admitiu falhas graves na segurança do museu. “Falhamos. Os criminosos conseguiram instalar uma plataforma elevatória na via pública e roubar joias de valor incalculável, o que transmite uma imagem deplorável da França”, afirmou em entrevista à rádio France Inter.

O presidente Emmanuel Macron também se pronunciou, prometendo que as forças de segurança farão “tudo o que for possível” para identificar e capturar os responsáveis. Até o momento, quatro suspeitos estão sendo procurados.

Histórico recente de furtos em museus franceses

O episódio reacende o debate sobre falhas de segurança nos principais museus da França. Em setembro, o Museu Nacional de História Natural, também em Paris, foi alvo de um arrombamento que resultou no roubo de peças de ouro nativo avaliadas em cerca de 600 mil euros (aproximadamente R$ 3,7 milhões).

Poucas semanas depois, um assalto ao Museu Nacional de Porcelana de Limoges, no centro do país, provocou prejuízos estimados em 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões).

Um ícone cultural ameaçado

Localizado no coração de Paris, o Louvre é o museu mais visitado do mundo, com quase 9 milhões de visitantes em 2024. O novo incidente representa um duro golpe na imagem do país e reacende a discussão sobre a vulnerabilidade do patrimônio cultural francês diante da ação de quadrilhas especializadas em arte e antiguidades.