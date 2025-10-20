Vídeo mostra assaltantes roubando joias de Napoleão no Louvre

Notícias ao Minuto
Imagens revelam o momento em que homens disfarçados de operários quebram vitrines e roubam joias de Napoleão dentro do Museu do Louvre, em Paris. Visitantes passavam pelo local sem perceber o crime, que ocorreu em plena luz do dia e está sob investigação das autoridades francesas.

20/10/2025 06:42 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Louvre

O Museu do Louvre, em Paris, foi palco de um assalto cinematográfico na manhã deste domingo (19), e as primeiras imagens da ação dentro do museu começaram a ser liberadas.

 

O vídeo mostra um dos ladrões, vestido como operário e usando um colete refletivo amarelo, quebrando uma vitrine e retirando as joias, enquanto visitantes caminham próximos, aparentemente sem perceber o que acontecia. O crime ocorreu em plena luz do dia, entre 9h30 e 9h40 (horário local).

De acordo com as autoridades, três homens encapuzados chegaram ao museu de scooter e aproveitaram obras em andamento para acessar a Galeria d’Apollon, onde estava exposta a coleção de joias de Napoleão. Dois dos assaltantes usaram motosserras para quebrar janelas e vitrines, enquanto o terceiro ficou do lado de fora vigiando a entrada.

Foram levadas nove peças da coleção, incluindo um colar, uma tiara e uma pregadeira, todas de valor inestimável. A Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB), com apoio do Escritório Central de Combate ao Tráfico de Bens Culturais (OCBC), conduz a investigação.

O ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, reconheceu falhas na segurança e afirmou que o crime “transmitiu uma imagem muito negativa da França”. Já o presidente Emmanuel Macron declarou que o governo fará tudo o que for possível para capturar os responsáveis.

O valor total das joias roubadas ainda está sendo calculado, mas especialistas estimam que o prejuízo pode chegar a milhões de euros.

Assista o momento.


 

Louvre chegou a abrir nesta segunda, mas fechou novamente após assalto

Louvre chegou a abrir nesta segunda, mas fechou novamente após assalto

Museu mais visitado do mundo suspendeu visitas um dia depois do roubo de nove joias da coleção de Napoleão. Autoridades francesas admitem falhas graves de segurança e prometem capturar os responsáveis

Notícias ao Minuto | 05:58 - 20/10/2025

