Vídeo mostra assaltantes roubando joias de Napoleão no Louvre

O Museu do Louvre, em Paris, foi palco de um assalto cinematográfico na manhã deste domingo (19), e as primeiras imagens da ação dentro do museu começaram a ser liberadas.

O vídeo mostra um dos ladrões, vestido como operário e usando um colete refletivo amarelo, quebrando uma vitrine e retirando as joias, enquanto visitantes caminham próximos, aparentemente sem perceber o que acontecia. O crime ocorreu em plena luz do dia, entre 9h30 e 9h40 (horário local).

De acordo com as autoridades, três homens encapuzados chegaram ao museu de scooter e aproveitaram obras em andamento para acessar a Galeria d’Apollon, onde estava exposta a coleção de joias de Napoleão. Dois dos assaltantes usaram motosserras para quebrar janelas e vitrines, enquanto o terceiro ficou do lado de fora vigiando a entrada.

Foram levadas nove peças da coleção, incluindo um colar, uma tiara e uma pregadeira, todas de valor inestimável. A Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB), com apoio do Escritório Central de Combate ao Tráfico de Bens Culturais (OCBC), conduz a investigação.

O ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, reconheceu falhas na segurança e afirmou que o crime “transmitiu uma imagem muito negativa da França”. Já o presidente Emmanuel Macron declarou que o governo fará tudo o que for possível para capturar os responsáveis.

O valor total das joias roubadas ainda está sendo calculado, mas especialistas estimam que o prejuízo pode chegar a milhões de euros.

Assista o momento.

Footage emerged of the Louvre Jewelry Heist.



A man dressed as a construction worker breaks open a display case. Museum visitors walk by, unaware that a robbery is unfolding right beside them.




