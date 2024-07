Gaga celebra apresentação na abertura das Olimpíadas: 'É uma honra cantar para vocês'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lady Gaga veio às redes sociais nesta sexta-feira (26), logo após a transmissão de sua apresentação na cerimônia de abertura das Olimpíadas, para celebrar a oportunidade de fazer parte do momento histórico. A cantora agradeceu ao povo francês por recebê-la em Paris para o início dos Jogos Olímpicos.

"Me sinto completamente grata por ter sido convidada", escreveu Gaga no X. A cantora também falou sobre ter cantado a música "Mon Truc en Plumes", que ficou famosa com Zizi Jeanmaire: "Uma música em homenagem aos franceses e sua história extraordinária na arte, na música e nos cinemas". "Essa não é a primeira vez que nossos caminhos se cruzam. Zizi estrelou o musical "Anything Goes", que foi meu primeiro lançamento de jazz", contou ela.

Gaga disse que sente uma conexão especial com os franceses, apesar de não ter nenhum laço oficial com o país. "Eu sempre senti uma conexão especial com o povo francês e em cantar música francesa". "Nada mais eu queria do que criar uma performance que aquecesse o coração da França, celebrasse a arte e música francesas e, em uma ocasião tão monumental, lembrasse a todos de uma das cidades mais mágicas da Terra: Paris", continuou.

A cantora fez questão de mencionar que usou elementos clássicos da cultura francesa em sua apresentação:" Alugamos pompons do arquivo Le Lido –um verdadeiro teatro de cabaré francês. Colaboramos com a Dior para criar figurinos personalizados, usando mudas de penas naturais. Estudei coreografia francesa que dava um toque moderno a um clássico francês. Ensaiava incansavelmente para estudar uma dança francesa alegre, aprimorando algumas habilidades antigas".

A apresentação de Gaga remontou bailes da "belle époque", como o Moulin Rouge, mas com ares de swing jazz.

"Espero que vocês amem essa performance tanto quanto eu", completou a artista, agradecendo ao povo francês e aos atletas da competição: "É uma honra suprema cantar para vocês e torcer por vocês!! Assistir aos Jogos Olímpicos sempre me faz chorar! O talento de vocês é inimaginável. Que comecem os jogos".