Abertura das Olimpíadas de Paris sobe audiência de Globo e Cazé TV

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A transmissão da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris nesta sexta-feira (26) conseguiu elevar a audiência da Globo e do SporTV2, além de alcançar bons números para a Cazé TV no YouTube.

Segundo dados prévios de audiência, a transmissão marcou 16 pontos de audiência na Grande São Paulo. Foram 22 pontos de pico no principal mercado de televisão do Brasil.

No mesmo horário, a Record marcou 5, o SBT ficou com 3 e a Band alcançou 2 pontos. De cada 100 televisores ligados em São Paulo, 41 estavam ligados na Globo assistindo a cerimônia. Normalmente, a Globo costuma marcar 13 pontos na faixa da tarde. É um crescimento de 23%.

Já o SporTV2 conseguiu picos de 3 pontos no Ibope PNT da TV paga, liderando entre todos os canais de TV por assinatura com larga vantagem para o Viva, que ficou em segundo lugar.

A Cazé TV no YouTube variou entre 400 e 500 mil telespectadores simultâneos durante toda a cerimônia, que ficou marcada por comentários bastante sinceros de Milton Cunha, que criticou a festa preparada pelos franceses.

Na Globo, a cerimônia ficou a cargo de Luís Roberto, Galvão Bueno, Daiane dos Santos e Ítalo Ferreira. No SporTV, Milton Leite, Marcelo Lins, Fabi Alvim e César Cielo formaram o time da transmissão. Ambas as equipes estavam em Paris.

A Cazé TV foi a única que fez a transmissão do com equipe de narração no Brasil, mas com apresentadores e comentaristas na França. Além de Casimiro Miguel e Milton Cunha, Luís Felipe Freitas e Belle Suarez fizeram parte da equipe.