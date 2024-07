Filipe Toledo cai para 'zebra' japonesa e está eliminado do surfe nas Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Filipe Toledo foi vítima da primeira grande 'zebra' do surfe nos Jogos Olímpicos. Nesta segunda-feira (29), em Teahupoo, na Polinésia Francesa, o brasileiro sofreu com um mar grande e desafiador e acabou derrotado pelo japonês Reo Inaba. O revés, nas oitavas de final, faz o bicampeão mundial dar adeus à competição.

Ao contrário da repescagem, o mar ganhou tamanho e força nas quartas de final, desafiando ainda mais os surfistas. Para se ter uma ideia, nas primeiras tentativas dos dois surfistas, ambas as ondas engoliram os atletas, que, inclusive, tiveram suas pranchas quebradas.

Inaba se arriscou mais no restante da bateria, dropando pelo menos mais três ondas, completando duas. Já Filipe, sofreu se encontrar, ou sendo esmagado pelo tubo ou escolhendo a onda errada - sem potencial de tubo. Terminou eliminado com apenas 2,46 de somatório, contra 6,00 do japonês.

JAPONÊS NUNCA ESTEVE NA ELITE

Participando de competições chanceladas pela WSL desde 2012, Inaba, de 27 anos, nunca este na elite do surfe mundial - na qual Filipe Toledo compete desde os 17 anos e é o atual bicampeão mundial.

No atual formato, seu melhor resultado foi terminar na 59ª colocação do Challenger Series de 2022, competição que corresponde à divisão de acesso ao Circuito Mundial. Em 2023, ele sequer se classificou para a disputa, ficando apenas nas etapas regionais, uma espécie de terceira divisão.

Inaba agora encara Alonso Correa nas quartas de final, que eliminou Jordy Smith na primeira bateria do dia. Com boas escolhas de onda e execução, o peruano bateu o sul-africano com um somatório de 15,00 a 6,83.