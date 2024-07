Dupla brasileira, Bia Haddad e Luísa Stefani avançam no tênis em Paris

SÃO PAULO, SP, E PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - Mais uma vitória para o tênis brasileiro nas duplas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Após Monteiro/Wild, mais cedo nesta segunda-feira (29), foi a vez de Bia Haddad Maia e Luísa Stefani também passarem para as oitavas de final no torneio e manterem forte a esperança de medalha no esporte.

A dupla "Bilu" foi muito firme contra as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai e venceu por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

O JOGO

Bia havia jogado na chave de simples horas antes. Com uma bolha no dedo da mão, teve dificuldades com o saque e acabou eliminada. No entanto, ela elevou o nível ao longo da partida de duplas, impulsionada pela ótima atuação de Stefani, que foi dominante nos voleios na rede.

Duas quebras de saque abriram o duelo. Em seguida, as atletas confirmaram os serviços até o 4/4. Então, as brasileiras sobraram, quebraram as chinesas mais uma vez e fecharam o primeiro set com um game de zero após saques potentes de Bia.

O público, com ampla maioria de brasileiros, foi ao delírio e fez a festa no complexo de Roland Garros. Inclusive, criaram um novo grito para as meninas: "Olê olê olê olá, Lulu, Bia!".

Na segunda parcial, Bia e Luísa já começaram em vantagem com uma quebra. Pareia que a vitória estava encaminhada, mas o set foi duro. As rivais não deixaram barato, e as brasileiras tiveram dificuldades para confirmar dois games de serviço. Mas, como boas brasileiras, resistiram. E superaram os momentos difíceis com leveza na quadra, sem deixar a concentração de lado.

E foi no saque de Bia, a número 1 do Brasil em simples e ex-top 10 do mundo, a vitória veio. Muita alegria da dupla e comemoração com a torcida na quadra após o ponto final. Bia, aliás, já havia falado sobre o peso do apoio dos compatriotas nas Olimpíadas.

"É especial, é muito gostoso. Os brasileiros gostam de torcer, a gente tem esse calorzinho no coração diferente. É muito gratificante estar na posição de estar na quadra e eles gritarem o meu nome e o nome do Brasil. Confesso que é uma gratidão indescritível. A gente trabalha muito duro, e esses momentos são muito gratificantes. A gente deixa de fazer só pela gente, a gente faz também pelas pessoas e é muito especial dividir essa felicidade com todo mundo", declarou Bia.

MEDALHA DE LUÍSA

Vale lembrar que o clima olímpico traz boas lembranças para Luísa Stefani. Afinal, ela e Laura Pigossi fizeram uma brilhante campanha em Tóqui-2021 e conquistaram a medalha de bronze. Esta nova dupla também promete brigar pelo pódio.

SIMPLES NÃO TEM MAIS BRASILEIROS

Na chave de simples, por outro lado, o Brasil não foi bem. Os quatro representantes já estão fora. Além da queda de Bia Haddad na segunda rodada, Pigossi perdeu na estreia, a exemplo de Thiago Wild e Thiago Monteiro, ambos derrotados por argentinos.

Mais cedo, porém, a dupla brasileira formada por Thiago Wild e Thiago Monteiro passou pelos cazaques Nedovyesov e Biblik por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/4).