Pepê Gonçalves faz ótimo tempo na prova contrarrelógio do caiaque cross

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pepê Gonçalves terminou a classificatória do caiaque cross com o segundo melhor tempo na prova contrarrelógio (66s41) da categoria masculina, atrás apenas do britânico Joseph Clarke, que fez 66s08, nesta sexta-feira (2).

Por enquanto, o tempo apenas determina as chaves de cada bateria da próxima fase, que acontece neste sábado (3) às 11h40.

